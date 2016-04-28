«Севилья» ушла от поражения в матче с «Шахтёром»

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Шахтер» сыграл вничью с «Севильей» — 2:2.
Львов, стадион «Львов Арена»
«Шахтер» (Украина) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (2:1)
Голы: Марлос 23, Степаненко 35 — Витоло 6, Гамейро 82 (пен).
«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Бернард 90+2), Малышев, Степаненко, Коваленко, Тайсон (Веллингтон 90+1), Феррейра (да Силва 90+1).
Главный тренер: Мирча Луческу.
«Севилья»: Сория, Мариано, Рами, Каррису, Эскудеро, Витоло, Крыховяк, Н`Зонзи, Банега, Коноплянка (Крон-Дели 59, Коке 72), Гамейро.
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Эскудеро 27, Каррису 40, Крыховяк 48, Малышев 89, Срна 90+6.
Судья: Марциняк (Польша).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча. Вы также можете оценить игру участников поединка.
"С чего ты взял ,что именно со Львовом у Шахтера отношения хуже ,чем с Одессой или Харьковом." - это констатация или вопрос, потому что вопроса я в конце не увидел, но отвечу. Раз пишу, значит знаю и владею информацией, а не болею за "Зенит" всей Украиной.
По остальным вопросам со школотой мне нечего обсуждать.
"С чего ты взял ,что именно со Львовом у Шахтера отношения хуже ,чем с Одессой или Харьковом." - это констатация или вопрос, потому что вопроса я в конце не увидел, но отвечу. Раз пишу, значит знаю и владею информацией, а не болею за "Зенит" всей Украиной.
По остальным вопросам со школотой мне нечего обсуждать.