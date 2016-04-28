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«Севилья» ушла от поражения в матче с «Шахтёром»

28 апреля 2016, 23:58
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Шахтер» сыграл вничью с «Севильей» — 2:2.

Львов, стадион «Львов Арена»

«Шахтер» (Украина) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (2:1)
Голы: Марлос 23, Степаненко 35Витоло 6, Гамейро 82 (пен).

«Шахтер»: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Бернард 90+2), Малышев, Степаненко, Коваленко, Тайсон (Веллингтон 90+1), Феррейра (да Силва 90+1).
Главный тренер: Мирча Луческу.

«Севилья»: Сория, Мариано, Рами, Каррису, Эскудеро, Витоло, Крыховяк, Н`Зонзи, Банега, Коноплянка (Крон-Дели 59, Коке 72), Гамейро.
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Эскудеро 27, Каррису 40, Крыховяк 48, Малышев 89, Срна 90+6. 

Судья: Марциняк (Польша).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча. Вы также можете оценить игру участников поединка.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
юрий иванюк
юрий иванюк
30 апреля 2016 в 00:17
дома Севилья прибавит, посмотрите сколько она проиграла дома, опять будет испанский финал, и севилья чемпион
sparxx
sparxx ответ александр тарасов 1 (раскрыть)
29 апреля 2016 в 22:07
Хороший вопрос)))
Украина за Зенит
Украина за Зенит ответ александр тарасов 1 (раскрыть)
29 апреля 2016 в 18:57
Согласен ,уровень твоего [Локомотив]ива действительно очень убогий. Пропасть огромнейшая.
александр тарасов 1
александр тарасов 1 ответ Белорусский партизан (комментарий удален) (раскрыть)
29 апреля 2016 в 18:31
Вот это ты правильно фраерка уделал, молодца, хоть и хохол, судя по всему.
александр тарасов 1
александр тарасов 1 ответ sparxx (раскрыть)
29 апреля 2016 в 18:28
И быть тогда Шахтеру бессменным чемпионом ! А что делать нашим суперклубам ?
nautilus163
nautilus163
29 апреля 2016 в 18:05
Отличный результат! Порадовали!
nautilus163
nautilus163 ответ Судья (раскрыть)
29 апреля 2016 в 16:46
А в чем провокация то?
Тажутин Артур
Тажутин Артур
29 апреля 2016 в 15:50
Обе команды провели хороший матч, хотя "Шахтер" и подсел во втором тайме. Шансы примерно равные, но горнякам будет сложнее, да еще и Срна не сыграет.
александр тарасов 1
александр тарасов 1
29 апреля 2016 в 15:49
Замечательный день получился ! После нашего убожества( кони/бомжи) посмотрел отличный европейский футбол. Чаще бы так . Одно только неприятно - сравниваешь два уровня и видишь, какая между нами и ими пропасть.
СТЕЙК
СТЕЙК
29 апреля 2016 в 14:59
КРОТЫ УПУСТИЛИ ПОБЕДУ
seregavj955
seregavj955
29 апреля 2016 в 14:26
Есть предчувствие,что Шахтер победит в Испании.На выезде горняки играют лучше.Думаю счет будет 1-2
vik1974
vik1974 ответ _ManKUN_ (раскрыть)
29 апреля 2016 в 13:48, ред.
Слишком разные два тайма были, Шахтар имел тотальное преймущество в первом тайме, а Севилья во втором, как сложится ответная игра непонятно, хотя у испанцев небольшое преимущество -они играют дома и их устраивает ничья. Уже были в ЕК случаи и по невероятнее ...., вобщем скоро узнаем финалиста, думаю шансы где то 55 на 45 в пользу испанского клуба.
vik1974
vik1974
29 апреля 2016 в 13:28
Знатного пинка под зад получил Луческу от Эмери, в этой паре пройдет в финал тот, кто будет атаковать, атаковать и еще раз атаковать, не просырая при этом моменты. На что вообще рассчитывал Луческу, когда давал установку играть от обороны??? Или начало первого тайма ничему не научило и второе, неужели не было видно через час игры команда села физически, почему эти три замены не сделал по ходу игры? Печальный счет, хотя ничего не потеряно, если проведут матч как после пропущенного гола в первом тайме, то могут и снести севилию, а если и на выезде начнут играть от обороны как перые несколько минут первого тайма и весь второй, то можна и не выходить на ответную игру. Луческу проиграл, сам виноват (в первом тайме моги порвать Севилью, но пропижонили свои моменты). Севилья не Шальке (игра на контрах не пройдет). Только постоянный прессинг и 100% реализация ключ к успеху в этом противостоянии..
sparxx
sparxx ответ Украина за Зенит (раскрыть)
29 апреля 2016 в 13:26
Я рад, что ты понимаешь что у меня есть то, чем ты не можешь похвастаться /ум/.
sparxx
sparxx ответ dimagas1 (комментарий удален) (раскрыть)
29 апреля 2016 в 13:06
Откуда у вас, у рогулей автоколонны ? Скорее телегоколонны.... с таким курсом на хгривну скоро и пешком пойдёте.
sparxx
sparxx ответ Украина за Зенит (раскрыть)
29 апреля 2016 в 13:03
Надеюсь будешь спать спокойно.
sash71
sash71
29 апреля 2016 в 12:44
Сложно будет Шахтёру пройти в финал....хотя я верю что смогут забить мяч в ворота Севильи
_ManKUN_
_ManKUN_
29 апреля 2016 в 12:26
Если честно, интрига тут призрачная. По-моему, севилла в финале
Pejon
Pejon
29 апреля 2016 в 12:23
ЭтоИнтересно Повезло!
Zimmer
Zimmer
29 апреля 2016 в 12:18
"Севилья" ушла от поражения, да ещё два мяча в гостях забила. А это важно. В ответном матче "Шахтёру" будет нелегко. ЭтоИнтересно
bertoshas
bertoshas
29 апреля 2016 в 12:01
Шахтер не продержался....
pomor45
pomor45
29 апреля 2016 в 11:57
Отличный открытый футбол показали обе команды. Смотрел с удовольствием и думал, что как было бы хорошо, если бы в ЧР в такой футбол (без автобусов) играли все.
Павел Амурский
Павел Амурский
29 апреля 2016 в 11:44
Это интересно, каким образом еле шевелящийся шахтер из львова собирается попасть в финал?
jeyone
jeyone ответ Akatsuki72 (раскрыть)
29 апреля 2016 в 11:43
В первом тайме да, второй полностью за севильей. Случайный мяч забили (это я про второй) повезло просто. Я не говорю что Шахтер играл плохо, и что у них нет шансов, шансы есть всегда. Но севилья фаворитом была и остается.
SD-Podonok
SD-Podonok
29 апреля 2016 в 11:40
Без паники! Верю в финал: Ливерпуль-Шахтар!
Украина за Зенит
Украина за Зенит ответ sparxx (раскрыть)
29 апреля 2016 в 11:36
А за кого я болею ,это уж точно не твоего ума дело.
Украина за Зенит
Украина за Зенит ответ sparxx (раскрыть)
29 апреля 2016 в 11:31, ред.
"Раз пишу ,значит владею информацией" ,"со школотой мне нечего обсуждать"))). Аргументов нет , я так понимаю ,по теме разговора нечего тебе сказать))).А слово "фантазировать" от слова "фанатизм" ты не отличаешь совсем походу)).
Судья
Судья ответ Мяучело (комментарий удален) (раскрыть)
29 апреля 2016 в 11:31
Вам вынесено предупреждение за провокацию
лолос
лолос ответ Украина за Зенит (раскрыть)
29 апреля 2016 в 11:26
"Севилья" не всегда хорошо у себя дома играет. С "Атлетиком" на выезде была победа, а дома проиграли и прошли только по пенальти. Так что ничего еще не ясно в этом противостоянии.
sparxx
sparxx ответ Украина за Зенит (раскрыть)
29 апреля 2016 в 11:20, ред.
Фантазии в моих словах ? Срна /капитан команды - голос команды/ сам в каждом интервью повторяет, что команде дико нехватает "Донбасс Арены" и донецких болельщиков.
"С чего ты взял ,что именно со Львовом у Шахтера отношения хуже ,чем с Одессой или Харьковом." - это констатация или вопрос, потому что вопроса я в конце не увидел, но отвечу. Раз пишу, значит знаю и владею информацией, а не болею за "Зенит" всей Украиной.
По остальным вопросам со школотой мне нечего обсуждать.
Гость
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