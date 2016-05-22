Дибала: «Жаль, что не получится сыграть на Кубке Америки и Олимпиаде»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала разочарован тем фактом, что он отсутствует в заявке национальной команды на Кубок Америки.
«Конечно, я разочарован, ведь уже знал, что „Ювентус“ не отпустит меня на Олимпиаду в Рио. Я хотел поехать на Кубок Америки, но должен уважать решение тренера. Ему трудно формировать заявку, когда в стране столько классных нападающих».
А сейчас это оба средние футболисты. Вот потому и не понимаю зачем нужен середняк, если есть молодой Дибала который будет стараться себя проявить.
А сейчас это оба средние футболисты. Вот потому и не понимаю зачем нужен середняк, если есть молодой Дибала который будет стараться себя проявить.