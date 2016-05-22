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Дибала: «Жаль, что не получится сыграть на Кубке Америки и Олимпиаде»

22 мая 2016, 15:11

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала разочарован тем фактом, что он отсутствует в заявке национальной команды на Кубок Америки.

«Конечно, я разочарован, ведь уже знал, что „Ювентус“ не отпустит меня на Олимпиаду в Рио. Я хотел поехать на Кубок Америки, но должен уважать решение тренера. Ему трудно формировать заявку, когда в стране столько классных нападающих».

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Все комментарии
Заратустра
Заратустра
22 мая 2016 в 19:45
Лучший футболист Аргентины. Дибала с каждым годом все сильней становится. Меси наоборот сдувается.
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ aaa01 (раскрыть)
22 мая 2016 в 19:15, ред.
Точно, прошу прощения - за свою ошибку и спасибо что поправили!
FENNNNN
FENNNNN
22 мая 2016 в 18:52
Что с тобой, что без тебя, команда будет играть одинаково Дибалья и ничего не поменяется.
KaZёL
KaZёL ответ Erik15 (раскрыть)
22 мая 2016 в 18:16
Был Маскерано,а сейчас гном правит балом.
Erik15
Erik15 ответ KaZёL (раскрыть)
22 мая 2016 в 18:02
У Аргов один капитан-это МАСКЕРАНО!!!!!!!
Erik15
Erik15 ответ Санчо Панса (раскрыть)
22 мая 2016 в 18:01
Там Юве настоял,чтобы Пауло не играл на Олимпиаде. В итоге и не КА и не Олимп.Вообщем кидняк полнейший от физрука Мартино!
Санчо Панса
Санчо Панса
22 мая 2016 в 17:30, ред.
Как его можно было не отпустить на Олимпиаду в Рио? Я может чего то не понимаю. Пауло Дибала провел хороший первый сезон за новую для себя команду и вполне заслужил вызова пусть не на Кубок Америки, но на Олимпиаду уж точно! Значит там скорее всего сыграют футболисты вроде Икарди и Анхеля Корреа. Как бы потом тренерский штаб Альбиселесты не кусало локти, что не включило его в заявку на олимпийский футбольный турнир!
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
22 мая 2016 в 17:23
Опять Игуаин зато нас будет радовать)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 мая 2016 в 17:02
Есть кому там играть - мал еще
DavideSanton
DavideSanton
22 мая 2016 в 16:45
Надеюсь, арги опять обос*тся.
KaZёL
KaZёL ответ вoлгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
22 мая 2016 в 16:21
Это сарказм был,ответ на слова джет сэта.
KaZёL
KaZёL ответ Apsny (раскрыть)
22 мая 2016 в 16:19
Может все,может и не все,его личное дело,как вести себя в обществе.
Cympak-05
Cympak-05 ответ Artuom (раскрыть)
22 мая 2016 в 16:15
Тут не о молодых годах речь..... Это известно только Мартино и Леву свои любимчики кроме этого другого объяснения дать не могу
Apsny
Apsny ответ KaZёL (раскрыть)
22 мая 2016 в 16:13
Да все имеют с ним конфликты.
Artuom
Artuom ответ Cympak-05 (раскрыть)
22 мая 2016 в 16:03
Лавесси никогда не приносил больше толку чем молодой Подольски.
А сейчас это оба средние футболисты. Вот потому и не понимаю зачем нужен середняк, если есть молодой Дибала который будет стараться себя проявить.
KaZёL
KaZёL ответ Apsny (раскрыть)
22 мая 2016 в 16:03
Наверное Дибала,хотя,зачем ему врать?логично?
aaa01
aaa01 ответ Субъективное мнение (раскрыть)
22 мая 2016 в 16:02
Он в китае давно )
Apsny
Apsny ответ KaZёL (раскрыть)
22 мая 2016 в 15:58
Конфликт кто выдумал?
Субъективное мнение
Субъективное мнение
22 мая 2016 в 15:52, ред.
Зато поехал Лавесси, который прочно сидел на лавке в Париже и не известно как играет в "поднебесной"...
KaZёL
KaZёL
22 мая 2016 в 15:50
Не понятно,почему Месси капитан в сборной....капитаном должен быть настоящий лидер,воин на поле,харизмой отличаться....а Месси тихоня,лишь за спиной козни может строить...
Cympak-05
Cympak-05 ответ Artuom (раскрыть)
22 мая 2016 в 15:47
Лавесси это своего рода латинский Подольский, только толку по больше
KaZёL
KaZёL ответ aaa01 (раскрыть)
22 мая 2016 в 15:44
Не в тренере дело,у Месси с Дибалой конфликт.
KaZёL
KaZёL ответ jet_set (раскрыть)
22 мая 2016 в 15:44
На копа худшим был Месси,на Евро Роналду,2 распиаренных игрока,на фоне Пеле и МарадонЫ.
KaZёL
KaZёL ответ вoлгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
22 мая 2016 в 15:42
На банке пусть сидит.
Artuom
Artuom ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
22 мая 2016 в 15:25
Не дай бог травма и тогда уже есть разница!
jet_set
jet_set
22 мая 2016 в 15:20
Вместо одного из лучших игроков Серии А поехал один из худших игроков Ла-Лиги. Худший капитан в истории сборной, нападающий который выдал на Копа 7 игр 0 голов, ну и на ЧМ-2014 полностью растворился в плей-офф и не смог реализовать выход 1 на 1 в финале.
Artuom
Artuom
22 мая 2016 в 15:18
Вот зачем брать Лавесси и оставлять более техничного и молодого Дибалу...
aaa01
aaa01
22 мая 2016 в 15:16
Мартино дибалу не взял ? Совсем что ли
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