Лукаку склоняется к переходу в «Челси»

1464099337

24 мая 2016, 17:15

Нападающий «Эвертона» хочет этим летом вернуться в лондонский «Челси».

Об этом сообщил источник, близкий к игроку. Несмотря на интерес к персоне форварда многих клубов Европы, Лукаку предпочтет продолжить карьеру в «Челси», давним поклонником которого он является.