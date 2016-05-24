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Лукаку склоняется к переходу в «Челси»

24 мая 2016, 17:15

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку хочет этим летом вернуться в лондонский «Челси».

Об этом сообщил источник, близкий к игроку. Несмотря на интерес к персоне форварда многих клубов Европы, Лукаку предпочтет продолжить карьеру в «Челси», давним поклонником которого он является.

Напомним, что игрока СМИ также сватали в «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
blackhard
blackhard
25 мая 2016 в 12:29
Хороший нап. Мог бы стать преемником Дрогба, уж больно не хватает форварда такого плана. Коста не в счет.
Судья
Судья ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 мая 2016 в 10:18
Вам вынесено предупреждение за провокацию
nahan
nahan
25 мая 2016 в 06:30
Как никак давно мечтает там играть.
Hardwell
Hardwell
24 мая 2016 в 21:53
Я думаю ПСЖ после скорого ухода в это ТО Ибры должен упасть перед ним и выложить мешочек,чтобы он был у них.Я не понимаю как они дальше будут в атаке и на кого они надеются,Левандовски они явно не купят.А этот Лукаку-забивной малый,23 года,всё впереди ещё.
Хотя этого игрока интересно увидеть и в других клубах,не в тех,кто разбрасывается бабулетами.
Red_team
Red_team
24 мая 2016 в 18:47
Второй поход долговязого нигга в Челси, главное чтобы удачный, а то совсем глупо получится если снова не потянет
leib-17
leib-17
24 мая 2016 в 18:32
не давайте бить ему Эвертон
lobsterdam
lobsterdam
24 мая 2016 в 18:15
время таких увальней прошло в серьезных клубах.
Ярос Love
Ярос Love
24 мая 2016 в 18:10
Лукаку_Ромелу поможет Челси стать чемпионами.
311
311
24 мая 2016 в 17:49
Пенали только не давайте бить ему!)
EVERTON
EVERTON
24 мая 2016 в 17:21
Да уж. Лукаку_Ромелу
Bаrsenоga
Bаrsenоga
24 мая 2016 в 17:18
Да был там уже один такой кажется дрогба постояно кривлялся на камеры и жаловался на судей за это моя барса проучила его полуфинале лч лукака по тем же стопам.
Гость
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