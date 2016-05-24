Лукаку склоняется к переходу в «Челси»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку хочет этим летом вернуться в лондонский «Челси».
Об этом сообщил источник, близкий к игроку. Несмотря на интерес к персоне форварда многих клубов Европы, Лукаку предпочтет продолжить карьеру в «Челси», давним поклонником которого он является.
Напомним, что игрока СМИ также сватали в «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».
Хотя этого игрока интересно увидеть и в других клубах,не в тех,кто разбрасывается бабулетами.
Хотя этого игрока интересно увидеть и в других клубах,не в тех,кто разбрасывается бабулетами.