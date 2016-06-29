Нету: «Я играю в настоящем топ-клубе, „Зените“»

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29 июня 2016, 21:23

Защитник «Зенита» Нету считает, что его карьера движется по восходящей:

«Не могу сказать, что у меня есть какая-то особая футбольная мечта. Я всегда предпочитал жить сегодняшним днем, ловить текущий момент, постепенно добиваться успехов и каждый раз ставить перед собой все более высокие задачи. Если судить по моей карьере, все так и происходит: сначала я играл в юношеском футболе в Португалии, затем меня пригласили в более сложный итальянский чемпионат. Потом я получил приглашение в настоящий топ-клуб, „Зенит“. Я поиграл в Лиге чемпионов, на чемпионате мира, принимал участие в отборочном цикле чемпионата Европы. Самое главное – не понижать, а повышать планку. И последовательно идти к намеченным целям».