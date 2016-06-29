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Нету: «Я играю в настоящем топ-клубе, „Зените“»

29 июня 2016, 21:23

Защитник «Зенита» Нету считает, что его карьера движется по восходящей:

«Не могу сказать, что у меня есть какая-то особая футбольная мечта. Я всегда предпочитал жить сегодняшним днем, ловить текущий момент, постепенно добиваться успехов и каждый раз ставить перед собой все более высокие задачи. Если судить по моей карьере, все так и происходит: сначала я играл в юношеском футболе в Португалии, затем меня пригласили в более сложный итальянский чемпионат. Потом я получил приглашение в настоящий топ-клуб, „Зенит“. Я поиграл в Лиге чемпионов, на чемпионате мира, принимал участие в отборочном цикле чемпионата Европы. Самое главное – не понижать, а повышать планку. И последовательно идти к намеченным целям».

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Зенит  Нету
Источник: bobsoccer.ru
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Все комментарии
Artemon9
Artemon9
30 июня 2016 в 12:47
Пхахаха
Dj.Depp
Dj.Depp
30 июня 2016 в 11:55
"Я играю в настоящем топ-клубе"...по меркам Ленинградской области, а также Нечерноземья и Вологодщины!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 июня 2016 в 10:55
Нету ИГРЫ у него. Путние игроки уходят или собираются, этого же не выгнать....
VadimR
VadimR
30 июня 2016 в 09:44
Косячников Нету и Ломбертса с центра защиты попросить, вместо Кокорина и Дзюбы двух сильных напов, благо деньги на это с продажи Халка есть и немалые...и будет топ-клуб! Так что в чем то он прав!)))
nahan
nahan
30 июня 2016 в 09:24
Каждому своё...
Чикомас
Чикомас
30 июня 2016 в 09:08
Была в Зеньке защита ...а теперь Нету....Да и мозгов у него похоже...как и фамилия..
REDWHITE_
REDWHITE_
30 июня 2016 в 07:43
Конечно топ клуб, особенно на фоне Карабаха)))))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
30 июня 2016 в 07:23
по сравнению с Сиеной, ко бы сомневался
Санчо Панса
Санчо Панса
30 июня 2016 в 05:14
Топ-клуб по российским меркам, хочу заметить! В Европе это далеко не так, конечно. Нету делает все, чтобы ему увеличили оклад в Зените)
RUONE
RUONE
29 июня 2016 в 23:38
кажется его мельдонием напоили, не понимает где находится
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
29 июня 2016 в 23:36
Чего курил Нету? Третье место в РПЛ и не играть в Л/Ч это карьера по восходящей?
alfranza
alfranza
29 июня 2016 в 23:08
...сказал человек из-за которого Зенит пропускает голы. Недоросль. Гнать в шею таких типа защитников, с бесконечным лимиром проплаченным. Косячил сколько, а все равно его в основу... [кю]!
форева
форева
29 июня 2016 в 22:55
В отборе к ЧЕ поиграл, а на сам ЧЕ из "топ клуба" не взяли.))) Всё по восходящей у парня идёт.))))
spartach n1
spartach n1 ответ Свинельд (комментарий удален) (раскрыть)
29 июня 2016 в 22:35
Все норм,как у вас ?
Из ящиков ничего не пропадает ?)
savik1995
savik1995
29 июня 2016 в 22:33
Нету правды в даном заявлении товарищ Нету
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
29 июня 2016 в 22:22
Нету правду глаголит.
spartach n1
spartach n1 ответ clop (раскрыть)
29 июня 2016 в 22:20
Для зенита это большая удача ))
Мож секономленные для долгостроя пригодятся !
clop
clop ответ spartach n1 (раскрыть)
29 июня 2016 в 22:16
А чего смешного? Переход Халка в Китай - это и есть успех, только денежный. Зарплату в 12 миллионов в год неудачей не назовешь.
BUBA-VALERA
BUBA-VALERA
29 июня 2016 в 22:12
Нету еще два года минимум будет нас радовать своей игрой
spartach n1
spartach n1
29 июня 2016 в 22:03
Сколько не говори халва во рту слаще не станет !
Лучшие воспитанники этого топа уже в Китай или Кайрат удрали,пришли к успеху !))
Иван Котовский
Иван Котовский
29 июня 2016 в 22:03
Говоришь поиграл в Лиге Чемпионов...а теперь поиграешь в Лиге Европы - самое место для твоего топ-клуба.
spartach n1
spartach n1
29 июня 2016 в 21:57
Скоро по восходящей в Кайрате окажется !
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня 2016 в 21:53
С уходом Халка, Витселя и Гарая Нету почувствовал себя "АВТОРИТЕТОМ"!!!
magnum3000
magnum3000
29 июня 2016 в 21:51
Ну ладно! Зачтётся!:)))
Живанильда
Живанильда
29 июня 2016 в 21:44
Нету еще два года минимум будет нас радовать своей игрой за Могучий Зенит.
Пако Алькасер
Пако Алькасер
29 июня 2016 в 21:29
для такого как Нету и Зенит топ-клуб
Гуливер
Гуливер
29 июня 2016 в 21:29
а в Спартаке играют,как во дворе
PFC CSKA MOS
PFC CSKA MOS
29 июня 2016 в 21:25
Толстейший троллинг от бородача!
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