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Колыванов: «Будет смешно, если „Динамо“ не выйдет в Премьер-Лигу»

12 июля 2016, 18:20

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов оценил перспективы «бело-голубых» в нынешнем сезоне ФНЛ

«„Динамо“ должно вернуться в Премьер-Лигу, у них сильнейший состав в ФНЛ. Это зависит и от тренерского штаба, и от игроков. „Динамо“ — это клуб с большим именем и большой историей. Новый состав собирали для того, чтобы занять только первое место и досрочно выйти в Премьер-Лигу. Эту цель поставил президент клуба. Для команды это вопрос жизни и смерти. Будет смешно, если она не выйдет в РФПЛ

Кирилл Панченко оформил дубль во вчерашнем матче, спасибо Леониду Слуцкому за то, что отдал игрока в аренду. Однозначно в ФНЛ Панченко будет лидером и лучшим бомбардиром. Он нападающий, который обязан забивать. Захочет ли Игорь Денисов играть в ФНЛ? Он прежде всего профессионал. И зная, сколько для него сделало „Динамо“, он обязательно захочет помочь клубу вернуться в Премьер-Лигу».

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Cleaner
Cleaner
16 июля 2016 в 18:52
Да никто не удивится, если Динамо в ФНЛ останется. А вот если вернутся в Премьер-лигу, это будет чудо!
wowikb
wowikb
16 июля 2016 в 13:52
Денисов - прежде всего большой любитель денег... В этом основа его профессионализма.
морозз
морозз ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля 2016 в 15:26
Ты такой смешной и милый бомж!
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля 2016 в 06:57
Смешного будет мало
Jack Ohio
Jack Ohio
13 июля 2016 в 06:21
Ну что же, посмеемся !
алдан2014
алдан2014
13 июля 2016 в 02:20
Запели диферамбы после одной победы...Противно читать...Лидер всея фнл.Панченко уже звездняк словил.Был бы игроком путним,не болтался бы в первой лиге
Zimmer
Zimmer
12 июля 2016 в 23:20
Не смешно будет, а печально.
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля 2016 в 22:53
Кобелев - спец по выводу команд в Пердив. Сначала Крылья, теперь Динамо...
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля 2016 в 22:51
Главное Кобелева близко не подпускать...
Polilux
Polilux
12 июля 2016 в 22:47
Колыванов продажник - нужно верить !
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
12 июля 2016 в 22:44
круто
mat73
mat73
12 июля 2016 в 22:27
Да выйдут конечно. Более того, - выведут!
дантеs
дантеs
12 июля 2016 в 22:16
Весь негатив - от одних околокультурных питерцев. Не видели, не знают - лишь бы напакостить. Вот и вся сущность их. Не всех, конечно. Настоящих болел видно. А эти - так, тролинговое отрепье, которые другу другу поют пошлятину.
Salladin
Salladin
12 июля 2016 в 21:39, ред.
Конечно это так: «Будет смешно, если „Динамо“ не выйдет в Премьер-Лигу». «Динамо» клуб Премьер-лиги.
_ManKUN_
_ManKUN_
12 июля 2016 в 21:05, ред.
Динамо - случайный гость в ФНЛ, что-то вроде Крылья Советов 2 года назад. Однозначно вернутся в РПЛ
Санчо Панса
Санчо Панса
12 июля 2016 в 20:44
Согласен с новым наставником московского Динамо! Это будет номер, если бело-голубые не оформят путевку в РПЛ по итогам сезона ФНЛ) Причем лучше им это сделать с большим запасом и задолго до конца сезона. Хочется пожелать удачи и успехов футболистам столичного клуба! Ждем в РПЛ)
eugen-han
eugen-han
12 июля 2016 в 20:42
про Томь также говорили,когда у них был якобы самый сильный состав на фоне крыльев и анжи,и тем не менее команда застряла ещё на сезон,при чем вернулась то не на прямую,а через стыки.
Урия Гип
Урия Гип
12 июля 2016 в 20:35
Что, проплатили всё уже?
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский
12 июля 2016 в 20:28
А чего же ты такой великий мудрый коуч, заслуженный тренер России, патриот-динамовец не возглавил вылетевшее "Динамо", чтобы его вернуть в вышку? Балабол ты Игоряня. Как говорят в народе: "звиздеть - не мешки ворочать".
Caniggia
Caniggia
12 июля 2016 в 20:13
Нет, Игорёк, это будет уже совсем не смешно. Тогда увязнет Динамо на долгие годы. И не вздумайте возвращать этого высокомерного щегла Денисова. Вот тогда точно не выйдете.
морозз
морозз
12 июля 2016 в 20:10
Ну что же, начинаем все смеяться!
DVOK68
DVOK68
12 июля 2016 в 20:05
Когда-нибудь вернутся конечно.
капустко
капустко
12 июля 2016 в 20:03
Должны выйти и смешного не будет ничё.
starche
starche
12 июля 2016 в 19:57
Что же тут смешного!?
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
12 июля 2016 в 19:40
ну да посмеемся слегка
и забудем про динамо
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ котланетаэропортнаш (раскрыть)
12 июля 2016 в 19:39
Даже и не знал,что первый тур.
Слышал,конечно.
Но если их рядом поставить-не узнаю.Может Зотова различу,но не по манере игры,а по экстравагантному внешнему виду.
Шунина узнаю и Панченко.
Всё.
Иван Котовский
Иван Котовский
12 июля 2016 в 19:34
Вот через год и посмеёмся, а пока рановато как-то...
котланетаэропортнаш
котланетаэропортнаш ответ Сергей Саныч (раскрыть)
12 июля 2016 в 19:31
Какой товарняк? Это игра первого тура в фнл!
Троих? Зотов, Панченко и Сапета?
Шунин, Белоруков, Морозов, Ташаев...не слышали?
KAFA2525
KAFA2525
12 июля 2016 в 19:30
… Ну что же, ууже смешно… начинаем хором смеяться про Динамо
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ котланетаэропортнаш (раскрыть)
12 июля 2016 в 19:26
Я собственно и не против.
Шунин, Терехов, Белоруков, Темников (Терехов 76), Хольмен, Морозов, Зотов (Лёвин 90), Ташаев, Сапета, Бечирай, Панченко (Кузьмин 87).Тройку человек только знаю.
Товарняк,опять же ни о чём не говорит.А ситуация в Динамо меняется чаще,чем у кого либо.
Они настолько привыкли не вылетать из вышки,что им смешно,что сразу не вернутся.
Я думаю,что там проблемы будут.
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