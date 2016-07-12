Колыванов: «Будет смешно, если „Динамо“ не выйдет в Премьер-Лигу»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов оценил перспективы «бело-голубых» в нынешнем сезоне ФНЛ.
«„Динамо“ должно вернуться в Премьер-Лигу, у них сильнейший состав в ФНЛ. Это зависит и от тренерского штаба, и от игроков. „Динамо“ — это клуб с большим именем и большой историей. Новый состав собирали для того, чтобы занять только первое место и досрочно выйти в Премьер-Лигу. Эту цель поставил президент клуба. Для команды это вопрос жизни и смерти. Будет смешно, если она не выйдет в РФПЛ.
Кирилл Панченко оформил дубль во вчерашнем матче, спасибо Леониду Слуцкому за то, что отдал игрока в аренду. Однозначно в ФНЛ Панченко будет лидером и лучшим бомбардиром. Он нападающий, который обязан забивать. Захочет ли Игорь Денисов играть в ФНЛ? Он прежде всего профессионал. И зная, сколько для него сделало „Динамо“, он обязательно захочет помочь клубу вернуться в Премьер-Лигу».
и забудем про динамо
и забудем про динамо
Слышал,конечно.
Но если их рядом поставить-не узнаю.Может Зотова различу,но не по манере игры,а по экстравагантному внешнему виду.
Шунина узнаю и Панченко.
Всё.
Слышал,конечно.
Но если их рядом поставить-не узнаю.Может Зотова различу,но не по манере игры,а по экстравагантному внешнему виду.
Шунина узнаю и Панченко.
Всё.
Троих? Зотов, Панченко и Сапета?
Шунин, Белоруков, Морозов, Ташаев...не слышали?
Троих? Зотов, Панченко и Сапета?
Шунин, Белоруков, Морозов, Ташаев...не слышали?
Шунин, Терехов, Белоруков, Темников (Терехов 76), Хольмен, Морозов, Зотов (Лёвин 90), Ташаев, Сапета, Бечирай, Панченко (Кузьмин 87).Тройку человек только знаю.
Товарняк,опять же ни о чём не говорит.А ситуация в Динамо меняется чаще,чем у кого либо.
Они настолько привыкли не вылетать из вышки,что им смешно,что сразу не вернутся.
Я думаю,что там проблемы будут.
Шунин, Терехов, Белоруков, Темников (Терехов 76), Хольмен, Морозов, Зотов (Лёвин 90), Ташаев, Сапета, Бечирай, Панченко (Кузьмин 87).Тройку человек только знаю.
Товарняк,опять же ни о чём не говорит.А ситуация в Динамо меняется чаще,чем у кого либо.
Они настолько привыкли не вылетать из вышки,что им смешно,что сразу не вернутся.
Я думаю,что там проблемы будут.