Колыванов: «Будет смешно, если „Динамо“ не выйдет в Премьер-Лигу»

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12 июля 2016, 18:20

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов оценил перспективы «бело-голубых» в нынешнем сезоне ФНЛ .

«„Динамо“ должно вернуться в Премьер-Лигу, у них сильнейший состав в ФНЛ . Это зависит и от тренерского штаба, и от игроков. „Динамо“ — это клуб с большим именем и большой историей. Новый состав собирали для того, чтобы занять только первое место и досрочно выйти в Премьер-Лигу. Эту цель поставил президент клуба. Для команды это вопрос жизни и смерти. Будет смешно, если она не выйдет в РФПЛ .