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Бентеке по ошибке указал своим новым клубом «Бернли», а не «Кристал Пэлас»

20 августа 2016, 16:53

Нападающий Кристиан Бентеке допустил конфуз после перехода из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас». В своей личной карточке в твиттере бельгиец сменил клуб на… «Бернли». Через несколько минут ошибка была исправлена, но от зорких пользователей она не прошла незамеченной. После Бентеке извинился, заметив, что это его менеджер, занимающийся соцсетями, ошибся.

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Все комментарии
nahan
nahan
21 августа 2016 в 06:50
Джунгли по нему плачут...
RomM84
RomM84
20 августа 2016 в 22:24
либо ему настолько плевать на кп, либо читать\писать его так и не научили))))
Остапчук 67
Остапчук 67 ответ DXTK (раскрыть)
20 августа 2016 в 19:16
Уже насадил.
Остапчук 67
Остапчук 67
20 августа 2016 в 19:15
Интересно, а свой бывший клуб он правильно указывал.
У заштатного игрока есть менеджер, занимающийся соц. сетями, сам не в состоянии?
Может он и правда вместо подписи палец прикладывает, как сказал lobsterdam
lobsterdam
lobsterdam
20 августа 2016 в 19:07
да ничего удивительного, он вместо личной подписи большой палец прикладывает.
ДСА
ДСА
20 августа 2016 в 18:18
Бенетке был искрене уверен что перешел в Бернли. Его кинули.
DXTK
DXTK
20 августа 2016 в 18:14
Бернли сейчас насаживает Ливерпуль на классе 2-0. Клопп Гений.
АдекватныйНеадекват
АдекватныйНеадекват
20 августа 2016 в 18:08, ред.
это из той же оперы что и про киркорова, болгар или румын)))
Raid ★
Raid ★
20 августа 2016 в 17:15
Рукалицо.
cannongun
cannongun
20 августа 2016 в 16:57
ахаха
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