Бентеке по ошибке указал своим новым клубом «Бернли», а не «Кристал Пэлас»

Нападающий Кристиан Бентеке допустил конфуз после перехода из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас». В своей личной карточке в твиттере бельгиец сменил клуб на… «Бернли». Через несколько минут ошибка была исправлена, но от зорких пользователей она не прошла незамеченной. После Бентеке извинился, заметив, что это его менеджер, занимающийся соцсетями, ошибся.
У заштатного игрока есть менеджер, занимающийся соц. сетями, сам не в состоянии?
Может он и правда вместо подписи палец прикладывает, как сказал lobsterdam
У заштатного игрока есть менеджер, занимающийся соц. сетями, сам не в состоянии?
Может он и правда вместо подписи палец прикладывает, как сказал lobsterdam