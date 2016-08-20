Бентеке по ошибке указал своим новым клубом «Бернли», а не «Кристал Пэлас»

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20 августа 2016, 16:53

Нападающий допустил конфуз после перехода из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас». В своей личной карточке в твиттере бельгиец сменил клуб на… «Бернли». Через несколько минут ошибка была исправлена, но от зорких пользователей она не прошла незамеченной. После Бентеке извинился, заметив, что это его менеджер, занимающийся соцсетями, ошибся.