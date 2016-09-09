Веркаутерен: «У „Ростова“ было больше шансов, в этом вся разница»

1473451238

09 сентября 2016, 23:00

Главный тренер «Крыльев Советов» в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итоги поединка 6-го тура РФПЛ, в котором его подопечные на выезде уступили «Ростову» (2:1):

«Соперник был более эффективен. У них было больше шансов, в этом вся разница.

На старте сезона „Крыльям“ предстояло 7 тяжелых матчей. Только „Уфа“ не является командой верхней части таблицы из тех клубов, с которыми мы встречались. Поэтому мы принимаем реальность, которая заключается в имеющихся у нас очках. Думаю, мы показали в прошедших матчах, что играем не хуже других, но мы крайне мало забиваем».