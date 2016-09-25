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Павлов: «Игрокам „Арсенала“, которые прошли ФНЛ, нужно добавлять или не играть вообще»

25 сентября 2016, 16:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов поделился мнением после матча 8-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:0).

«После перерыва все стали играть по-другому. Тяжело начали, проигрывали единоборства, не успевали. А после первого тайма перестроили игру и перехватили инициативу. Мы могли одержать победу. Резерв внутри есть, будет строиться новая команда. Назрела ситуация, когда необходимо встряхивать коллектив. Ребятам, которые прошли первую лигу, нужно добавлять либо не играть вообще.

„Арсенал“ перестраивался и вытаскивал игру. Думаю, что матч был ничейным. Во втором тайме мы увидели хороший футбол. Отдельное спасибо болельщикам, которые после двух поражений пришли поддержать нас. Они настоящие», — сказал Павлов в эфире канала «Наш футбол».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября 2016 в 17:51
Слава богу очко взяли.
EAGinLE
EAGinLE
25 сентября 2016 в 17:37
Удачи Арсенал .
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