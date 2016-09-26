Жирар: «Мы заслуживали большего в матче с „Марселем“»

1474839463

26 сентября 2016, 00:37

Главный тренер «Нанта» прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионата Франции, в котором его команда уступила «Марселю»:

«Тяжело принять поражение в этом матче. Будь на нашей стороне чуть больше удачи, результат был бы совсем иным. Мы попали в перекладину, к тому же в нашу пользу должны были назначить пенальти. Я доволен тем, что ребята бились до последнего, у нас были хорошие возможности, мы предприняли множество усилий, пытались перевернуть встречу, но все же проиграли. Это был открытый, интересный матч, очень напряженный, обе команды сыграли на приличном уровне. Я сказал своим игрокам, что если мы продолжим в том же духе, то выиграем другие матчи, будь то дома или на выезде», — сказал Жирар.