Силва: «Гвардиола даёт мне больше свободы в атаке»

02 октября 2016, 09:33

Хавбек «Манчестер Сити» Давид Силва поделился впечатлениями от работы под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Обычно я играю глубже, чтобы помогать команде в создании атак. Однако Гвардиола даёт мне свободу впереди, что мне очень нравится. Таким образом, у меня появляется больше вариативности на поле. Мы выполняем большой объем работы, так как Хосеп хочет тотального контроля над игрой.

Сейчас мне 30 лет. Горжусь, что молодые ребята из клуба обращаются ко мне за советом, как и я в свое время полагался на опыт старших товарищей. Надеюсь, смогу им помочь.

Когда я вывел команду в качестве капитана на матч с МЮ, то почувствовал себя очень гордым и счастливым. Такое чувство, что я играю в „Сити“ всю жизнь». 

alboro
alboro
02 октября 2016 в 18:56
а рояль кто возит?
Die Roten
Die Roten
02 октября 2016 в 15:10
неужели даже дальние удары разрешает?))
какой прогресс после баварии
dzvinka
dzvinka ответ Igo0rek (раскрыть)
02 октября 2016 в 12:02
однозначно
Igo0rek
Igo0rek
02 октября 2016 в 09:39
Надо сегодня выносить ТТХ.
