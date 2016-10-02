Силва: «Гвардиола даёт мне больше свободы в атаке»

1475389994

02 октября 2016, 09:33

Хавбек «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от работы под руководством .

«Обычно я играю глубже, чтобы помогать команде в создании атак. Однако Гвардиола даёт мне свободу впереди, что мне очень нравится. Таким образом, у меня появляется больше вариативности на поле. Мы выполняем большой объем работы, так как Хосеп хочет тотального контроля над игрой.

Сейчас мне 30 лет. Горжусь, что молодые ребята из клуба обращаются ко мне за советом, как и я в свое время полагался на опыт старших товарищей. Надеюсь, смогу им помочь.

Когда я вывел команду в качестве капитана на матч с МЮ, то почувствовал себя очень гордым и счастливым. Такое чувство, что я играю в „Сити“ всю жизнь».