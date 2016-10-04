Балотелли: «Команды, в которых я хорошо себя чувствовал? „Ницца“, „Манчестер Сити“ и... всё».

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, который после долгого перерыва вновь получил вызов в сборную Италии, рассказал, как трудно завоевать любовь местных болельщиков:
«Невозможно завоевать сердца итальянцев. Я бы не смог этого сделать, даже если бы выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы.
Я все еще злюсь на Пранделли за то, что он заменил меня в матче против Уругвая на чемпионате мира.
У меня не осталось футбольной мечты, есть лишь цели.
Команды, в которых я хорошо себя чувствовал? „Ницца“, „Манчестер Сити“ и... все».
иначе он бы не перечислял команды
