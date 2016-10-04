Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2016/2017

Балотелли: «Команды, в которых я хорошо себя чувствовал? „Ницца“, „Манчестер Сити“ и... всё».

04 октября 2016, 00:16

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, который после долгого перерыва вновь получил вызов в сборную Италии, рассказал, как трудно завоевать любовь местных болельщиков:

«Невозможно завоевать сердца итальянцев. Я бы не смог этого сделать, даже если бы выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы.

Я все еще злюсь на Пранделли за то, что он заменил меня в матче против Уругвая на чемпионате мира.

У меня не осталось футбольной мечты, есть лишь цели. 

Команды, в которых я хорошо себя чувствовал? „Ницца“, „Манчестер Сити“ и... все».

Подписывайся в ВК
Все новости
Овермарс: «Венгер — отличный вариант для сборной Англии»
04 октября 2016
Льорис: «„Тоттенхэм“ -  антипод обороняющейся команды»
03 октября 2016
Инфантино предлагает увеличить количество участников чемпионатов мира до 48 сборных
03 октября 2016
Тимощук: «Есть желание заниматься тренерским делом»
03 октября 2016
Балотелли: «„Милан“ был не лучшим окружением для меня»
03 октября 2016
Зидан: «Бензема и Франция? Меня интересует лишь то, чтобы он по максимуму выкладывался за „Реал“»
03 октября 2016
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
04 октября 2016 в 11:19
походу он так и не исправился
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
04 октября 2016 в 08:53
Балотелли со странностями.
nahan
nahan
04 октября 2016 в 08:20
Там и оставайся, в этой Ницце...
RUSTY8
RUSTY8
04 октября 2016 в 07:39
щенок неблагодарный...а кто тебя в люди вывел?!!
Санчо Панса
Санчо Панса
04 октября 2016 в 07:15
Почему он говорит о Ницце в прошедшем времени? Он ведь и по сей день выступает за этот французский клуб) В Милане у него откровенно не задалась карьера, а в Интере он не мог выдержать конкуренции с Милито и Это-о. Да, он скорее всего прав!
J12
J12
04 октября 2016 в 06:53
А Интер времен Моуриньо?
enigma111
enigma111
04 октября 2016 в 06:49
Возмужал. Молодца :)
zayrchik
zayrchik ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
04 октября 2016 в 04:29
я думаю логически можно догадаться, что это означало "всё" ..
иначе он бы не перечислял команды
95-shishani-95
95-shishani-95
04 октября 2016 в 02:01
В конце "всё" или "все"?
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
04 октября 2016 в 00:53
Жаль, что его в Лацио не дожали. Чую, в Риме заиграл бы получше, чем в Ницце!
Ла Лига рулит
Ла Лига рулит
04 октября 2016 в 00:24
Много его критикуют а я пррсто пожелаю удачи Марио. В Ницце он наконец то начал играть. 6 голов за 4 матча круто. Давай Супер Марио
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 