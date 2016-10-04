Смолов: «Будь на месте Аджоева более профессиональный человек, я бы не ушел из „Динамо“ свободным агентом»

1475602913

Нападающий «Краснодара» подшутил над бывшим генеральным директором «Динамо» .

«Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне бы вряд ли удалось уйти из „Динамо“ свободным агентом», — пишет Смолов в своем «твиттере».

Напомним, что Смолов покинул «Динамо», воспитанником которого является, в 2015 году. После этого он подписал контракт с «Краснодаром» в составе которого стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2015/16.