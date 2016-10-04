Смолов: «Будь на месте Аджоева более профессиональный человек, я бы не ушел из „Динамо“ свободным агентом»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подшутил над бывшим генеральным директором «Динамо» Гурамом Аджоевым.
«Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне бы вряд ли удалось уйти из „Динамо“ свободным агентом», — пишет Смолов в своем «твиттере».
Напомним, что Смолов покинул «Динамо», воспитанником которого является, в 2015 году. После этого он подписал контракт с «Краснодаром» в составе которого стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2015/16.
И второе. Ты вообще не в курсе всей истории Аджоев-Смолов. Аджоев глупость про Смолова сказал:"Благодаря мне он заиграл...". Федя его протроллил))) Вот и вся история. А ты купился, как наивный юноша. Но в этом ты весь)))
"Он, безусловно, в последнее время сильно прибавил. Забивает много как за сборную, так и за клуб, и за улучшение своей игры он должен быть также благодарен как мне, так и Черчесову, потому что именно благодаря нам он оказался в «Урале», начал там забивать и прибавлять."
а Смолов его правильно и красиво затролил
Можно хамить.(
