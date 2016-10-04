Top.Mail.Ru
Смолов: «Будь на месте Аджоева более профессиональный человек, я бы не ушел из „Динамо“ свободным агентом»

04 октября 2016, 20:41

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подшутил над бывшим генеральным директором «Динамо» Гурамом Аджоевым

«Благодарен ли я Гураму Аджоеву? Конечно, я очень благодарен Гураму Аджоеву, ведь будь на его месте более профессиональный человек, мне бы вряд ли удалось уйти из „Динамо“ свободным агентом», — пишет Смолов в своем «твиттере».

Напомним, что Смолов покинул «Динамо», воспитанником которого является, в 2015 году. После этого он подписал контракт с «Краснодаром» в составе которого стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2015/16.

Miaf
Miaf
05 октября 2016 в 14:37, ред.
Чтобы не говорили о Динамо, а у команды есть будущее и футбольная школа в отличии от некоторых мыльных пузырей из Премьер лиги.
Sem25
Sem25 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 10:26
Смешной ты. А проффесиональное руководство газпрома Витселя переподписало? За какую сумму он уйдет из Зенита.
И второе. Ты вообще не в курсе всей истории Аджоев-Смолов. Аджоев глупость про Смолова сказал:"Благодаря мне он заиграл...". Федя его протроллил))) Вот и вся история. А ты купился, как наивный юноша. Но в этом ты весь)))
Санчо Панса
Санчо Панса
05 октября 2016 в 09:50, ред.
В итоге все правильно сделал Федор! Аджоев теперь не понятно где, а Смолов на виду и является чуть ли не сильнейшим форвардом в России на данный момент. Время все расставляет по местам)
valeri62
valeri62 ответ fckrasnodar (раскрыть)
05 октября 2016 в 07:12
Именно на этот выпад Аджоева и ответил Фёдор.Походу все критики Смолова не в курсе что Аджоев нескромно примазался к успехам Феди.Как кто протроллил Аджоева, между прочим ещё до ответа Смолова,..."Водитель автобуса Москва-Екатеринбург считает, что это его немалая заслуга в успехах Смолова, т.к. именно он доставил его в Екатеринбург, где начался прогресс Фёдора в Урале".
DanichLeo
DanichLeo ответ zenit advokaat (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября 2016 в 23:11, ред.
Особенно после того, как от Лапыревой ушёл.
DanichLeo
DanichLeo ответ NRG_ (раскрыть)
04 октября 2016 в 23:09, ред.
Да никто и не говорит, что он непорядочный. Это знают только люди, с кем он общается. Мы тут обсуждаем его "профессиональные" качества. Как спортивный директор и управленец он полный 0. Это факт, тут даже не с чем спорить.
Sem25
Sem25
04 октября 2016 в 23:01
Какое его дело как он ушел? В Динамо бы в любом случае не играл. Кто не знает, потолок ЗП игрока в Динамо с прошлого года по новым контрактам - 2 млн. в год. Смолов, Юсупов, Гранат, Жирков, Кокорин - ушли на бОльшие деньги. Смысла нет об этом говорить.
NRG_
NRG_ ответ fckrasnodar (раскрыть)
04 октября 2016 в 21:47
Подробностей ихних дел я не знаю, просто сор из избы не стоило выносить.
fckrasnodar
fckrasnodar ответ NRG_ (раскрыть)
04 октября 2016 в 21:45
это клоун Аджоев начал чушь нести:

"Он, безусловно, в последнее время сильно прибавил. Забивает много как за сборную, так и за клуб, и за улучшение своей игры он должен быть также благодарен как мне, так и Черчесову, потому что именно благодаря нам он оказался в «Урале», начал там забивать и прибавлять."

а Смолов его правильно и красиво затролил
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
04 октября 2016 в 21:26
Будь другие там тела. ты б и не ушел
NRG_
NRG_
04 октября 2016 в 21:07
Не красиво такое писать. Аджоев порядочный человек и выпадов со стороны бывших игроков не заслуживает
КПР
КПР
04 октября 2016 в 21:04
Отыгрался..
EAGinLE
EAGinLE
04 октября 2016 в 21:01
АДжоев иди лесом , да мимо Тулы .
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
04 октября 2016 в 20:54
Было бы счастье, да несчастье помогло!!!)))
shinnik
shinnik
04 октября 2016 в 20:49
Новая звезда ощутила вкус.
Можно хамить.(
