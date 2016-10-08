Кевин-Принс Боатенг: «Роналдиньо — лучший футболист из тех, с которыми я играл»

1475927681

Полузащитник «Лас-Пальмаса» вспомнил о временах в «Милане», когда он выступал вместе с гениальным бразильцем .

«Кто лучший игрок из тех, с которыми я играл? Безусловно, это Роналдиньо. Когда он прибыл в „Милан“, это был уже не тот Диньо, что раньше. Но он всегда хотел, чтобы люди видели, что Роналдиньо — лучший игрок мира. Лучше Зидана, Пеле и Марадоны. Он захотел, к примеру, трижды подряд попасть в перекладину и делал это. Невероятно. В голове не укладывается, как столько таланта могло быть в одном человеке.

Что касается меня, то если вспоминать самые яркие моменты в „Милане“, выделю три: когда мы выиграли чемпионский титул, мой гол „Барселоне“ и моя лунная походка Майкла Джексона на „Сан-Сиро“. Я много думал, прежде чем покинуть „Милан“, это команда, которая навсегда останется в моем сердце. Но в тот момент это было правильное решение.

Является ли мой брат Джером лучшим защитником мира? Он входит в тройку лучших, это точно».