Кевин-Принс Боатенг: «Роналдиньо — лучший футболист из тех, с которыми я играл»

08 октября 2016, 14:54

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг вспомнил о временах в «Милане», когда он выступал вместе с гениальным бразильцем Роналдиньо.

«Кто лучший игрок из тех, с которыми я играл? Безусловно, это Роналдиньо. Когда он прибыл в „Милан“, это был уже не тот Диньо, что раньше. Но он всегда хотел, чтобы люди видели, что Роналдиньо — лучший игрок мира. Лучше Зидана, Пеле и Марадоны. Он захотел, к примеру, трижды подряд попасть в перекладину и делал это. Невероятно. В голове не укладывается, как столько таланта могло быть в одном человеке.

Что касается меня, то если вспоминать самые яркие моменты в „Милане“, выделю три: когда мы выиграли чемпионский титул, мой гол „Барселоне“ и моя лунная походка Майкла Джексона на „Сан-Сиро“. Я много думал, прежде чем покинуть „Милан“, это команда, которая навсегда останется в моем сердце. Но в тот момент это было правильное решение.

Является ли мой брат Джером лучшим защитником мира? Он входит в тройку лучших, это точно».

Avalanche85
Avalanche85
08 октября 2016 в 17:24
Я бы тоже отметил Рони. Это самый фантастичный игрок, которого я когда либо видел
juchok
juchok ответ KaZёL (раскрыть)
08 октября 2016 в 15:36
ну видешь его где нить на ветке,то зайди в профиль да глянь)))
KaZёL
KaZёL ответ juchok (раскрыть)
08 октября 2016 в 15:27
какой?
juchok
juchok ответ KaZёL (раскрыть)
08 октября 2016 в 15:14
если этого нет в вики,то не расскажет!алессиос,я смотрю,оперился!)вон какой модный статус се поставил!)!))!
KaZёL
KaZёL ответ juchok (раскрыть)
08 октября 2016 в 15:01
Сейчас Алессиос придёт и расскажет,помирились они или нет.
KaZёL
KaZёL
08 октября 2016 в 15:00
Брат намного талантливее оказался.
juchok
juchok
08 октября 2016 в 14:59
че они с братишкой помирились?
