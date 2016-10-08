Шевченко: «Мечтаю привести сборную Украины к победе на международном чемпионате»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей тренерской мечте у руля «сине-желтых».
«У меня огромное желание работать в сборной Украины. Это было мечтой и стало реальностью. Сборная — это главная команда моей жизни и карьеры, я пережил вместе с ней период становления, успеха, я знаю эту команду лучше кого-либо. Для меня нет сейчас других желаний.
Мечта? Привести сборную Украины к победе на международном чемпионате».
