Шевченко: «Мечтаю привести сборную Украины к победе на международном чемпионате»

08 октября 2016, 10:17

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей тренерской мечте у руля «сине-желтых».

«У меня огромное желание работать в сборной Украины. Это было мечтой и стало реальностью. Сборная — это главная команда моей жизни и карьеры, я пережил вместе с ней период становления, успеха, я знаю эту команду лучше кого-либо. Для меня нет сейчас других желаний.

Мечта? Привести сборную Украины к победе на международном чемпионате».

Dj.Depp
Dj.Depp ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
08 октября 2016 в 16:54
Нее, мы не жадные! Скоро вот ещё Кубок перца выиграем.)) Один Вашей сборной подарим, один нашей.
Поц
Поц
08 октября 2016 в 15:56
Как говорят хохлы - д....к думкой богатеет.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 октября 2016 в 15:24
Его мечты так и останутся мечтами! Да, у сборной Украины неплохая вообщем то команда, где есть немало молодых и интересных игроков, но до той команды времен ЧМ-2006 ей далековато) Шеве предстоит немало сделать, чтобы построить боеспособный и конкурентоспособный коллектив.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
08 октября 2016 в 14:58
Украина-сверхдержава , её сборная-лучшая на планете , а хохлы сало не едят.
Фанат футбола .
Фанат футбола .
08 октября 2016 в 14:22
Андрюха , ты супер игрок был , но данная мечта несбыточна.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Dj.Depp (раскрыть)
08 октября 2016 в 14:09
Его у СпаМа только с руками оторвать можно!)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
08 октября 2016 в 14:05, ред.
Был бы материал у него позвездней, вполне вероятно. Хотя , проблемы Шевы с комплектацией, на фоне сборной России- пустяки!
ЮЗИК
ЮЗИК
08 октября 2016 в 13:58
насмешил мечтатель
Bregnev
Bregnev ответ Олег Гутченко (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 13:34
А раз не разбираешься, то как судишь, д-мо или нет?
Bregnev
Bregnev ответ Олег Гутченко (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 13:29
Ты тут притом, что вешаешь ярлыки на достаточно выдающегося человека, значит считаешь себя на две головы выше, вот и сравнил с Зевсом. Не мог, же, я допустить, что ты просто моська, лающая на слона. А за дУршлаг благодарю, буду знать.
Шамаич
Шамаич
08 октября 2016 в 13:14
Удачи конечно,но верится слабо
Bregnev
Bregnev ответ Олег Гутченко (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 13:12
Себя-то кем считаешь на фоне "друшлагоголового" Шевченко? Зевсом, не меньше?
drug01
drug01
08 октября 2016 в 11:19
Желаем исполнить мечту но не лезть в политику!
SD-Podonok
SD-Podonok
08 октября 2016 в 11:19
При Шеве сборная играет в зрелищный футбол, более атакующий! Андрею надо дать немного время, и думаю, все у него получится!
KaZёL
KaZёL
08 октября 2016 в 10:46
Мечтай...
FootballFun1985
FootballFun1985 ответ Expert-disport (раскрыть)
08 октября 2016 в 10:44
Ну в 2018 году, например, в России. Это страна 404 или нет - сам реши.
Expert-disport
Expert-disport
08 октября 2016 в 10:41
Что это за соревнование: международный чемпионат? Где его играют? В стране 404?
yaran56
yaran56
08 октября 2016 в 10:36
Плох тот солдат как говорится, успехов.
Dj.Depp
Dj.Depp ответ SanitarForest (раскрыть)
08 октября 2016 в 10:32
Там без одноглазого гроссмейстера не выиграть!)
Dj.Depp
Dj.Depp
08 октября 2016 в 10:31
Шевченко: «Мечтаю привести сборную Украины к победе на международном чемпионате»
--------------------------------------------------------------------------
Можем подарить Вам Международный Кубок соли.))
SanitarForest
SanitarForest
08 октября 2016 в 10:26
а че не на межпланетном? Нью-Васюки 2050...
XoxolUA
XoxolUA
08 октября 2016 в 10:23
Мечтать не вредно,вредно слова не подтверждать делами!Удачи и терпения на тренерском посту!
