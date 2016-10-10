«Арсенал» предложит улучшенные контракты Бельерину и Айвоби

«Арсенал» подготовил новые контракты для Эктора Бельерина и Алекса Айвоби. С помощью новых договоров с улучшенными условиями «канониры» хотят сохранить игроков, на которых претендуют другие клубы. В частности, за Бельерином следит «Барселона». Действующий контракт 21-летнего испанца с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года.
Насчёт Ивоби - отличный игрок способный ещё сильно прибавить, однако за ним гранды пока точно гонятся не будут
