«Арсенал» предложит улучшенные контракты Бельерину и Айвоби

10 октября 2016, 10:48

«Арсенал» подготовил новые контракты для Эктора Бельерина и Алекса Айвоби. С помощью новых договоров с улучшенными условиями «канониры» хотят сохранить игроков, на которых претендуют другие клубы. В частности, за Бельерином следит «Барселона». Действующий контракт 21-летнего испанца с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года.

Mr Siberian
Mr Siberian
10 октября 2016 в 20:47
Давно пора!
Vizor
Vizor
10 октября 2016 в 11:40
Барсе Беллерин уже не нужен. Там свой талант на этой позиции раскрылся. А вот в Сити вполне может уйти, но только если Арсен уйдёт. А Арсен, естественно, никуда не ...
Насчёт Ивоби - отличный игрок способный ещё сильно прибавить, однако за ним гранды пока точно гонятся не будут
Призрак Убитого Енота
Призрак Убитого Енота
10 октября 2016 в 11:11
Правильно, за этими ребятами будущее.
Гость
