В марте следующего года состоится товарищеский матч Германия — Англия
1476444372
Футбольная ассоциация Англии отрапортовала о достигнутой договоренности с Немецким футбольным союзом относительно товарищеского матча Германия — Англия. Поединок состоится 22 марта 2017 года на стадионе дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк».
В марте этого года данные команды уже проводили между собой контрольный матч в Берлине, и победу праздновали родоначальники футбола (3:2).
