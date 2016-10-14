Top.Mail.Ru
В марте следующего года состоится товарищеский матч Германия — Англия

14 октября 2016, 14:26

Футбольная ассоциация Англии отрапортовала о достигнутой договоренности с Немецким футбольным союзом относительно товарищеского матча Германия — Англия. Поединок состоится 22 марта 2017 года на стадионе дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк».

В марте этого года данные команды уже проводили между собой контрольный матч в Берлине, и победу праздновали родоначальники футбола (3:2).

fczpkossidspb
fczpkossidspb
14 октября 2016 в 15:26
И зачем эта ненужная новость? Напишите ещё,на каком стадионе будет Катар играть в 2022 году!
drug01
drug01
14 октября 2016 в 15:10
Когда же наши будут играть на этом уровне!!!!?
Die Roten
Die Roten
14 октября 2016 в 14:52
приятно будет посмотреть)
Triem
Triem ответ DEADP00L (раскрыть)
14 октября 2016 в 14:46, ред.
В товарищеском матче возможно (зависит от желания немцев в нем играть)! Счет последнего официального матча наверное нет необходимости упоминать. Или есть?)
RUSTY8
RUSTY8
14 октября 2016 в 14:34
так вот о каком матче для открытия Фишта говорил мудко...повезло краснодарцам))
DEADP00L
DEADP00L
14 октября 2016 в 14:28, ред.
И в этот раз Англия победит,не видать немцам реванша
