Сёмин: «В плане самоотдачи игроки молодцы»

15 октября 2016, 16:55
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче чемпионата России с «Амкаром» (0:0).

«Спрашиваете, чего не хватило, чтобы наконец-то одержать победу? Почему наконец-то? У нас есть победа одна (Смеется.). Очень напряженный был матч. В плане самоотдачи игроки молодцы, они провели хорошую игру, но нужно еще иметь в виду то, что „Амкар“ на сегодняшний момент очень сильно выглядит, особенно в физическом отношении. Проблемы наши были с травмой, которую Баринов получил в первом тайме, поэтому произошли перестановки. Ну и, конечно, остроты в атаке немножко не хватило. А так хороший, серьезный матч».

KURUM
15 октября 2016 в 20:44
Команды ФНЛ уже прокладывают маршрут в Черкизово..
KURUM
15 октября 2016 в 20:41
Будь мужиком, признайся, что не состоятелен и уйди..
ЮЗИК
15 октября 2016 в 20:18
а что делать когда игроки посредственные,такие и результаты
никита голоян
15 октября 2016 в 19:26
Палыч,пора Кубань провожать в зону ЮГ)))
nahan
15 октября 2016 в 18:25
Шпалыч не угадал с тактикой.
ULTRASteam
15 октября 2016 в 18:07
Палыч на позитивчике)
Александр Северный
15 октября 2016 в 17:09
А чего такие плохие результаты? Может быть тренер виноват?
