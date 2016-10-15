Сёмин: «В плане самоотдачи игроки молодцы»

1476539748

15 октября 2016, 16:55

Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал ничью в матче чемпионата России с «Амкаром» (0:0).

«Спрашиваете, чего не хватило, чтобы наконец-то одержать победу? Почему наконец-то? У нас есть победа одна (Смеется.). Очень напряженный был матч. В плане самоотдачи игроки молодцы, они провели хорошую игру, но нужно еще иметь в виду то, что „Амкар“ на сегодняшний момент очень сильно выглядит, особенно в физическом отношении. Проблемы наши были с травмой, которую Баринов получил в первом тайме, поэтому произошли перестановки. Ну и, конечно, остроты в атаке немножко не хватило. А так хороший, серьезный матч».