«Валенсия» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770538064

сегодня, 11:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Реал» Мадрид, который состоится 8 февраля 2026 года.

«Валенсия»

«Валенсия» очень близка к зоне вылета, но пока избегает ее, ведь имеет в активе 23 балла, что на один пункт больше, чем у «Райо Вальекано». Команда до конца сезона будет бороться за выживание, но даже в игре с «Реалом» у хозяев должны появляться шансы, ведь «Валенсия» умеет отбирать очки у ведущих клубов Ла Лиги. Матч смело можно назвать одним из самых интересных в этот игровой день.

4 февраля «Валенсия» проиграла «Атлетик» Бильбао (1:2) в кубке Испании, а первого числа в чемпионате уступила «Бетису» (1:2).

«Реал» Мадрид

«Барселона» выиграла свой поединок в этом туре и оторвалась от мадридского гранда уже на четыре балла. В активе «Реала» 54 пункта и предстоящую выездную встречу с «Валенсией» гостям нужно выигрывать, чтобы вернуться до отставания в один балл. Потеря очков в этой встрече может стать едва ли не ключевой во всем сезоне, поэтому коллектив сделает все возможное, чтобы не оставить шансов «Валенсии» забрать у себя очки.

1 февраля «Реал» с большим трудом и скандалом вырвал победу у «Райо Вальекано» (2:1), а 28 января в Лиге чемпионов проиграл на выезде «Бенфике» (2:4).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Валенсия» — 5.5

Ничья – 4.4

Победа «Реал» Мадрид – 1.6

Статистика

«Валенсия» выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» проиграл три из четырех последних встреч на выезде

Королевский клуб выиграл три из пяти последних матчей с «Валенсией» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Реала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Сливочные» имеют некоторые проблемы внутри клуба, но сейчас не время терять очки, ведь гонка с «Барселоной» за чемпионство в самом разгаре.