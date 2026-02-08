«Барселона» вышла из проекта Суперлиги

1770534048

вчера, 10:00

«Барселона» официально объявила о выходе из состава проекта Суперлиги — альтернативного европейского турнира. Каталонцы опубликовали краткое заявление на своём сайте.

« ФК „Барселона“ уведомила Европейскую компанию Суперлиги и её участник-клубы о своём выходе из проекта», — говорится в сообщении.