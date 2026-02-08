«Барселона» вышла из проекта Суперлиги

«Барселона» официально объявила о выходе из состава проекта Суперлиги — альтернативного европейского турнира. Каталонцы опубликовали краткое заявление на своём сайте.
«ФК „Барселона“ уведомила Европейскую компанию Суперлиги и её участник-клубы о своём выходе из проекта», — говорится в сообщении.
Клуб завершил участие в инициативе, начатой в 2021 году для реформирования европейского футбола, но столкнувшейся с жёстким сопротивлением со стороны УЕФА и болельщиков. Подробности причин решения не уточняются.
Суперлига ? Это как великий Ленин о декабристах сказал: " Их беда была в том, что родились они не в то время"
Проект был хоть и сырой, но его идея несла смысл сохранения Качества футбольного действа, которое из года в год теряется. Футболисты не играют, а работают на поле, выдавая по 3 игры в неделю, в связи с чем тренировочный процесс, где оттачиваются навыки и мастерство сведен на нет, потому как всё время уходит на восстановление физики. Клопп и Пеп ещё 3-4 года назад об этом трубили, но ...
Поэтому новых мастеров как Месси, Роналду, Роналдиньо мы в скором времени не увидим.
Суперлига ? Это как великий Ленин о декабристах сказал: " Их беда была в том, что родились они не в то время"
Проект был хоть и сырой, но его идея несла смысл сохранения Качества футбольного действа, которое из года в год теряется. Футболисты не играют, а работают на поле, выдавая по 3 игры в неделю, в связи с чем тренировочный процесс, где оттачиваются навыки и мастерство сведен на нет, потому как всё время уходит на восстановление физики. Клопп и Пеп ещё 3-4 года назад об этом трубили, но ...
Поэтому новых мастеров как Месси, Роналду, Роналдиньо мы в скором времени не увидим.
Изначально суперлига была утопией.
Зачем придумывать турнир, когда он есть?
Да дело не в самом турнире, а в распределении денег.
Перес захотел ещё больше денег ещё больше деление на богатых и бедных.
Да большие клубы стали бы богаче, а остальное их не интересует.
Да и надо учесть, что суперлига это закрытый клуб только для богатых.
Короче таким форматом Перес хотел стать богаче и "убить" футбол.
Потом решил схитрить и придумал несколько дивизионов...
Ну Пересу видать совсем бабло глаза и разум затмили.
Есть уже ЛЧ, ЛЕ, КК. Так, что Перес ничего нового не предложил.
И что самое главное УЕФА и ФИФА запрещали Пересу проводить этот турнир, хотите? Проводите, но тогда вам придётся уйти от нас, вот тут то разум стал возвращаться.
УЕФА без Реала проживёт, а вот Реал без УЕФА никто!!!
Изначально суперлига была утопией.
Зачем придумывать турнир, когда он есть?
Да дело не в самом турнире, а в распределении денег.
Перес захотел ещё больше денег ещё больше деление на богатых и бедных.
Да большие клубы стали бы богаче, а остальное их не интересует.
Да и надо учесть, что суперлига это закрытый клуб только для богатых.
Короче таким форматом Перес хотел стать богаче и "убить" футбол.
Потом решил схитрить и придумал несколько дивизионов...
Ну Пересу видать совсем бабло глаза и разум затмили.
Есть уже ЛЧ, ЛЕ, КК. Так, что Перес ничего нового не предложил.
И что самое главное УЕФА и ФИФА запрещали Пересу проводить этот турнир, хотите? Проводите, но тогда вам придётся уйти от нас, вот тут то разум стал возвращаться.
УЕФА без Реала проживёт, а вот Реал без УЕФА никто!!!
Получается клубы противоречат сами себе.
Скорее всего Перес задумал устроить переворот в европейском футболе.
К примеру в суперлиге клубы играли бы основой, а в ЛЧ резерв и молодежка.
А со временем создать ассоциацию в противовес УЕФА и забрать её функции.
Но замысел сразу был понятен и Переса поставили обратно в стоило.
Получается клубы противоречат сами себе.
Скорее всего Перес задумал устроить переворот в европейском футболе.
К примеру в суперлиге клубы играли бы основой, а в ЛЧ резерв и молодежка.
А со временем создать ассоциацию в противовес УЕФА и забрать её функции.
Но замысел сразу был понятен и Переса поставили обратно в стоило.