«Барселона» вышла из проекта Суперлиги

вчера, 10:00

«Барселона» официально объявила о выходе из состава проекта Суперлиги — альтернативного европейского турнира. Каталонцы опубликовали краткое заявление на своём сайте.

«ФК „Барселона“ уведомила Европейскую компанию Суперлиги и её участник-клубы о своём выходе из проекта», — говорится в сообщении.

Клуб завершил участие в инициативе, начатой в 2021 году для реформирования европейского футбола, но столкнувшейся с жёстким сопротивлением со стороны УЕФА и болельщиков. Подробности причин решения не уточняются.

sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:28
Суперлига почила в бозе, едва родившись 🤷‍♂️ Requiescat in pace.
shur
shur ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:32
...то то мне с утра икалось!!!
shur
shur
вчера в 18:31
...и пускай канает!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:26
Входит и...выходит. Замечательно выходит! (м/ф "Винни-Пух")
112910415
112910415
вчера в 16:21
давно пора было закрыть странноватую страницу ...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 14:17
А что самое интересное, клубы уже на протяжении многих лет жалуются, что международный календарь перегружен, игроки проводят большое количество матчей, они истощены и тут бац они захотели ещё один большой турнир организовать.
Получается клубы противоречат сами себе.
Скорее всего Перес задумал устроить переворот в европейском футболе.
К примеру в суперлиге клубы играли бы основой, а в ЛЧ резерв и молодежка.
А со временем создать ассоциацию в противовес УЕФА и забрать её функции.
Но замысел сразу был понятен и Переса поставили обратно в стоило.
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:58
Так это правильно было сделано.
Хотите проводить свой турнир? Так отделяйтесь, создавайте свою ассоциацияю вкладывайте деньги, кто запрещает?
Вот только есть нюансы, на которые даже Реал пойти никогда не осмелиться.
Помиио того, что игроки суперлиги не будут иметь право выступать под игодой УЕФА, ФИФА, так клубы и в национальных чемпионатах выступать не будут, их просто исключат.
Так, что какой бы не был Реал великим клубом, у него кишка тонка бодаться с УЕФА и ФИФА.
Кто захочет играть за такой Реал? Все просто сбегут, а Реал понесёт огромные убытки и в конце концов объявит себя банкротом и максимум будет выступать на любительском уровне.
И будет на пару с Шеффилдом (самый старый клуб мира) гастролировать.
Так, что в Реале всё это знают и понимают.
Поэтому все ведущии клубы сразв отказались от этой затеи.
Я в самом начале озвучил это мнение и время показало, что я оказался прав.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:05
Суперлиги уже никогда не будет.
УЕФА правильно отреагировал, если вам нужны много матчей и много денег, мы вам организуем.

Перес не повлиял, там было коллективное желание изменить нынешнее положение. То есть в одиночку ничего не сделаешь.
Agamaga005
Agamaga005 ответ 32fsmcj9v27d (раскрыть)
вчера в 13:02
Кинулись в бой все, а как услышали угрозы и скандалы, так почти сразу дали задний ход.
Презик Реала остался один - жалкий и смешной дедуля.
Его не интересовал футбол, как выяснилось, его интересовали большие деньги.
Новый формат ЛЧ намного интереснее старого формата, и денег тоже стало больше.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:58
И что самое главное УЕФА и ФИФА запрещали Пересу проводить этот турнир

А это кстати умно было сделано! Ведь игроки могли остаться без ОИ ЧМ и других турниров! Думаю никому это не надо было
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:56
Но этот труп живее всех живых))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:54
Перес остался один , но объявит себя не побежденным! Думаю он им и остался! Может я и не прав но в медийном поле он точно победитель!

То что проект суперлиги чиновники задавят я не сомневался! Тем более когда клубы АПЛ официально отказались! Уже и не помню ПСЖ вроде и бундеслига тоже! Ну не было будущего!
6md8zvw9fkmg
6md8zvw9fkmg
вчера в 12:47
Давайте в РПЛ, ждём
ahmr7pnesb3x
ahmr7pnesb3x
вчера в 12:24
Поняли что это бесперспективно, зачем дальше распыляться
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:16, ред.
Как бы не было, Перес всем помог этим проектом. Уефа в штаны знатно наложила, все денежные средства которые дают за серовновании, травмы, любые выплаты увеличились. С появлением конкурента к клубам стали относиться более уважительнее. Отныне Уефа всегда будет на чику. Потому что, суперлига может появится в любой момент!
Groboyd
Groboyd
вчера в 12:01
Суперлига - утопия, но нынешняя ЛЧ просто го...ще. Верните старый формат групповым этапом. А ЛЕ надо вернуть к КУ с первой стадии на вылет.
42zug4bb8c7s
42zug4bb8c7s ответ particular (раскрыть)
вчера в 11:42, ред.
Суд как раз-таки в недалёком будущем и грядёт. Вот скоро у Барселоны будет на повестке дня стоять вопрос о продлении контрактов с оперившимся молодняком. И куда как думаешь ветерок подует, да мельница крутиться станет, когда АПЛ условным Педри Ямалям и Ферминам з/п в разы большую каталонской даст ? Риторический вопрос. Вот тогда-то колоратурное сопрано от Лапорты и услишим.
particular
particular
вчера в 11:20
На нет и суда нет... Брызгать против ветра и бороться с лопастями мельниц, - не самое лучшее занятие...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:06, ред.
Все уехали, клоун (Перес) остался один!!!
Изначально суперлига была утопией.
Зачем придумывать турнир, когда он есть?
Да дело не в самом турнире, а в распределении денег.
Перес захотел ещё больше денег ещё больше деление на богатых и бедных.
Да большие клубы стали бы богаче, а остальное их не интересует.
Да и надо учесть, что суперлига это закрытый клуб только для богатых.
Короче таким форматом Перес хотел стать богаче и "убить" футбол.
Потом решил схитрить и придумал несколько дивизионов...
Ну Пересу видать совсем бабло глаза и разум затмили.
Есть уже ЛЧ, ЛЕ, КК. Так, что Перес ничего нового не предложил.

И что самое главное УЕФА и ФИФА запрещали Пересу проводить этот турнир, хотите? Проводите, но тогда вам придётся уйти от нас, вот тут то разум стал возвращаться.
УЕФА без Реала проживёт, а вот Реал без УЕФА никто!!!
32fsmcj9v27d
32fsmcj9v27d
вчера в 10:30, ред.
Необдуманное решение, которое ставит Лапорту в наиглупейшее положение. Презик Барсы сначала кинулся в бой, натерпелся гнева Чеферина, выдержал всё это, и дал потом заднюю. Презрен, жалок и туп он оказался. Этим он и отличается от умнейшего и мудрейшего мадридского деда.
Суперлига ? Это как великий Ленин о декабристах сказал: " Их беда была в том, что родились они не в то время"
Проект был хоть и сырой, но его идея несла смысл сохранения Качества футбольного действа, которое из года в год теряется. Футболисты не играют, а работают на поле, выдавая по 3 игры в неделю, в связи с чем тренировочный процесс, где оттачиваются навыки и мастерство сведен на нет, потому как всё время уходит на восстановление физики. Клопп и Пеп ещё 3-4 года назад об этом трубили, но ...
Поэтому новых мастеров как Месси, Роналду, Роналдиньо мы в скором времени не увидим.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:27
в суперлиге остался один труп.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:06
А раз других участников нет, то победил Реал... :)))

Ну а так что, после реформы ЛЧ, которая оказалась мегаудачной, суперлига и не нужна.... хотя раньше я был за, но сюжеты, которые дарит новая ЛЧ шикарны.... большего и не нужно
