«Кельн» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770539067

сегодня, 11:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» – «РБ Лейпциг», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Кельн»

«Кельн» живет своей жизнью в Бундеслиге и пока не собирается бороться за зону еврокубков, ведь отыгрывать придется слишком много. Команда располагается на 10 месте с 23 баллами и уступает нынешнему сопернику на 13 пунктов. В домашней игре с «РБ Лейпциг» если хозяевам удастся набрать очки, то они скорее помешают сопернику, чем помогут себе, хотя об опасности зоны вылета тоже забывать не следует.

30 января «Кельн» обыграл на своем поле «Вольфсбург» (1:0), а 25 января проиграл на выезде «Фрайбургу» (1:2).

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» теряет очки, где это сложно сделать, что доказывает последний тур Бундеслиги. Коллектив на данный момент идет уже на шестом месте с 36 баллами, но от зоны Лиги чемпионов отстает на три очка. В поединке с неуступчивым «Кельном» гостям придется проявить свое мастерство, чтобы заставить соперника уступить в этом поединке.

31 января «РБ Лейпциг» проиграл «Майнцу» (1:2), а 27 января сыграл вничью с «Санкт-Паули» (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Кельн» — 3.4

Ничья – 3.9

Победа «РБ Лейпциг» – 2

Статистика

Пять из шести последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2. Гости понимают, что потеря баллов в этой игре может обойтись им слишком дорого, поэтому готовы отдать все силы, чтобы получить здесь три очка.