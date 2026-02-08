«Атлетико» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770536065

сегодня, 10:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» – «Бетис», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Атлетико»

«Атлетико» как всегда ставит перед собой высокие цели, но уже слишком много проигрывает двум лидерам. В активе «матрасников» 45 баллов, что на девять пунктов меньше, чем у ближайшего соперника, а в поединке с «Бетисом» все-таки есть риск еще потерять баллы. Однако болельщики надеются, что в домашней игре подопечные Симеоне совладают со своими нервами и наберут максимум очков.

5 февраля «Атлетико» разгромил на выезде «Бетис» в кубке Испании (5:0), а 31 января в чемпионате поделил очки с аутсайдером «Леванте» (0:0).

«Бетис»

«Бетис» на днях уже потерпел сокрушительное поражение от мадридского клуба и теперь намерен сделать выводы. Кроме того, кубок Испании отличается по настрою от Ла Лиги и видимо «бело-зеленые» обозначили свои приоритеты на другие турниры. Крупный счет прошлой игры ничего не значит для этого поединка, где у команды определенно будут шансы набрать очки в Мадриде.

5 февраля «Бетис» проиграл «Атлетико» в кубке страны (0:5), а первого числа на своем поле оказался сильнее «Валенсии» (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Атлетико» — 1.45

Ничья – 4.7

Победа «Бетис» — 6.7

Статистика

Семь последних матчей «Атлетика» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Леванте» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Клуб из Бильбао выиграл два последних поединка подряд у «Леванте»

Прогноз

Поставить на ничью в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. Обе команды умеют обороняться, и мы предполагаем, что в первом тайме атака не сможет «пробить» оборону каждой из команд.