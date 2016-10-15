Top.Mail.Ru
Гвардиола: «Мы сделали всё, что могли, я горжусь командой»

15 октября 2016, 19:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных, которые не сумели одолеть «Эвертон» (1:1) в матче 8-го тура АПЛ, не забив при этом два одиннадцатиметровых удара:

«Мы сделали все, что могли, я горжусь командой. Мы играли потрясающе. Создавали моменты, мы били два пенальти. У соперника же был один шанс. В футболе такое случается. Стоит отдать должное „Эвертону“: они здорово оборонялись и играли.

Мне жаль моих игроков, ведь они заслуживали победить. Нам не стоит расстраиваться, ведь мы отлично действуем с самого начала сезона. Таков футбол. Порой такое случается».

neonov
neonov
16 октября 2016 в 10:28
Успехов и больших побед!
nahan
nahan
16 октября 2016 в 09:04
Гвардиола сделал все, что мог.
ermak6848
ermak6848
15 октября 2016 в 20:31
Высказывание тренера тоже заслуживает Внимания.
win01
win01
15 октября 2016 в 20:00
Да это не чемпионат Испании, как в прочем и Германии, где две команды решают, кто будет чемпионом. Посмотрим как Гвардиола справиться с «Боксинг дэй»
Nikuz
Nikuz ответ Wolverhampton (раскрыть)
15 октября 2016 в 19:56
Ну тогда сливаете его быстрее и возьмите нормального тренера.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ Nikuz (раскрыть)
15 октября 2016 в 19:54
да плевать и на маура
sany14
sany14 ответ Wolverhampton (раскрыть)
15 октября 2016 в 19:52
Ну если ливер не перегорел еще то так и будет скорее всего.
Nikuz
Nikuz ответ Wolverhampton (раскрыть)
15 октября 2016 в 19:50
Ну Моур скоро и вас всех в шок загонит. Будете Мойеса и Ван Галла с радостью вспоминать.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ sany14 (раскрыть)
15 октября 2016 в 19:50
Да пусть и маур обо ться
sany14
sany14 ответ Wolverhampton (раскрыть)
15 октября 2016 в 19:45, ред.
Смотри чтоб мовр после понедельника живой остался)
Apsny
Apsny
15 октября 2016 в 19:44
Если такие донные тупари в команде как Ахуэра..
Wolverhampton
Wolverhampton
15 октября 2016 в 19:42
Пеп до сих пор в шоке после двух нереализованных пендалей откачайте лысого.
Nikuz
Nikuz
15 октября 2016 в 19:41
Да все нормально, главное что моментов массу создают. А вот с пенальти - проблема. Надо срочно подтягивать этот аспект.
