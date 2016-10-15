Гвардиола: «Мы сделали всё, что могли, я горжусь командой»

1476549300

15 октября 2016, 19:35

Главный тренер «Манчестер Сити» признался, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных, которые не сумели одолеть «Эвертон» (1:1) в матче 8-го тура АПЛ, не забив при этом два одиннадцатиметровых удара:

«Мы сделали все, что могли, я горжусь командой. Мы играли потрясающе. Создавали моменты, мы били два пенальти. У соперника же был один шанс. В футболе такое случается. Стоит отдать должное „Эвертону“: они здорово оборонялись и играли.

Мне жаль моих игроков, ведь они заслуживали победить. Нам не стоит расстраиваться, ведь мы отлично действуем с самого начала сезона. Таков футбол. Порой такое случается».