Глушаков: «Кудряшов мог отбить Зобнину селезёнку»

1476735602

17 октября 2016, 23:20

Капитан «Спартака» высказал свою точку зрения по моменту с удалением защитника «Ростова» в поединке 10-го тура РФПЛ против «красно-белых».

«Идет сильная шумиха. С матча с „Зенитом“ все переключились на встречу с „Ростовом“. Сложно оценивать судейские решения – ошибка, не ошибка. Тем не менее, я считаю, что это красная карточка. У каждого свое мнение. Противоположное мнение также имеет право на существование, и тут сложно спорить.

Такие моменты у Феди уже были — когда он играл в „Тереке“ против „Урала“. Он тогда прыгнул, ему тоже дали красную. На чемпионатах мира и Европы подобные моменты были. За абсолютно такой же эпизод удаляли Нани. На этот счет у судей в подобных эпизодах должно быть четкое решение – показывать красную карточку или нет. Все ребята говорят, что это красная карточка. Хорошо, что у Зобнина рука была в таком положении. А если бы нет? Он мог бы получить серьезную травму, ему могли отбить селезенку».