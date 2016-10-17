Top.Mail.Ru
Глушаков: «Кудряшов мог отбить Зобнину селезёнку»

17 октября 2016, 23:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказал свою точку зрения по моменту с удалением защитника «Ростова» Федора Кудряшова в поединке 10-го тура РФПЛ против «красно-белых».

«Идет сильная шумиха. С матча с „Зенитом“ все переключились на встречу с „Ростовом“. Сложно оценивать судейские решения – ошибка, не ошибка. Тем не менее, я считаю, что это красная карточка. У каждого свое мнение. Противоположное мнение также имеет право на существование, и тут сложно спорить.

Такие моменты у Феди уже были — когда он играл в „Тереке“ против „Урала“. Он тогда прыгнул, ему тоже дали красную. На чемпионатах мира и Европы подобные моменты были. За абсолютно такой же эпизод удаляли Нани. На этот счет у судей в подобных эпизодах должно быть четкое решение – показывать красную карточку или нет. Все ребята говорят, что это красная карточка. Хорошо, что у Зобнина рука была в таком положении. А если бы нет? Он мог бы получить серьезную травму, ему могли отбить селезенку».

Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответ papic337 (раскрыть)
30 октября 2016 в 01:15
это тебе путь в неизведанную даль. иди туда и потеряйся отсюда
vovinho11
vovinho11 ответ papic337 (раскрыть)
19 октября 2016 в 10:28
Уау! Само совершенство! Какие мы хорошие...
papic337
papic337 ответ Bachatero (раскрыть)
19 октября 2016 в 02:08
Мне это тоже не нравится. В позапрошлой программе "Свисток", эксперт Спирин сказал, что нельзя исправлять прошлые ошибки новыми ошибками в другую сторону. Я не согласен с этим. Если уж начал так судить, так суди всех одинаково. Иначе получается: "Ой, я тут ошибся, извините. А тут я отсудил правильно." Так может продолжаться до бесконечности. Только у одних клубов будут не заслуженные очки, а у других сплошные судейские извинения. Очень часто ошибаются в пользу ЦСКА и Зенита. В последнее время начались судейские ошибки и в пользу Спартака. Я против этого.
papic337
papic337 ответ vovinho11 (раскрыть)
19 октября 2016 в 01:58
А, так "Вы" не благородных кровей, а просто хам. Тогда пошел ТЫ далеко и надолго.
Bachatero
Bachatero ответ papic337 (раскрыть)
19 октября 2016 в 01:11
Согласись правосудие должно быть одинаковым ко всем? Халку за крики на судей не давали ЖК, Вернблуму тоже многое прощают, ну и не заметно, чтоб его удаляли, чтоб как-то ломали игру за счет этого.
vovinho11
vovinho11 ответ papic337 (раскрыть)
19 октября 2016 в 01:10
Не ёрничай, москвич
TURBO 84
TURBO 84
18 октября 2016 в 22:42
А что же сразу не мозг? Неуч ты Глушаков, селезенка на левой стороне.
tssns
tssns ответ halfbeek (раскрыть)
18 октября 2016 в 19:16, ред.
Не важно игрок чей команды, всем бывает больно, но кто виноват вопрос в данном случае спорный,потому как двигался игрок Спартака, а игрок Ростова в статичном положении бил по мячу, Поэтому он сам задел бутсу.
tssns
tssns ответ mikysss (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2016 в 19:11, ред.
Не терзайся. Просто постарайся быть объективным, а не болельщиком Спартака. Ничего не произошло, игрок Спартака пролетал мимо и задел бутсу игрока Ростова. Ну посмотри динамику, кто двигался, а кто стоял.
Aris
Aris
18 октября 2016 в 19:11
Кудряшов - откровенный костолом. Сжделать уродом и инвалидом -нет проблем, а уметь играть - это для него сложно.

Красная для него должна быть на все времена. Сколько он их получил?
tssns
tssns ответ Shagrath82 (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2016 в 19:07
А про движение игрока Спартака забыли, наверно физику подучить не мешало. И допинга не на надо было. Или движение двух объектов относительно друг друга неведомо. Особенно если принять за основу другие оси координат (упрощенно)
Санчо Панса
Санчо Панса
18 октября 2016 в 18:35
Но он ведь этого не сделал! А даже если бы и хотел, то это бы случилось не на футбольном поле. Не верю, что Федор умышленно играл грубо против Зобнина! Просто получилась накладка, которая стала для него роковой(
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ veretennikoff-gud (раскрыть)
18 октября 2016 в 18:06
Стрелы не переводи. Конкретно про ситуацию Кудряшова. а не на другую сторону.
Aleks Fess
Aleks Fess
18 октября 2016 в 14:44
Если бы да кабы, то во рту росли б грибы... Зобнин отлично видел, что Кудряшов летит ногой на мяч и очень своевременно подставился или не захотел увернуться. А вот Кудряшов этих маневров точно не видел. Короче: с судейством в нашей стране действительно нужно что-то делать.
papic337
papic337 ответ vovinho11 (раскрыть)
18 октября 2016 в 13:10
И я о том же. Однако, именно Спирина пригласили в качестве эксперта. Примеры его заключений я привел. Какие у нас эксперты, такое у нас и судейство.
papic337
papic337 ответ vovinho11 (раскрыть)
18 октября 2016 в 12:58
Ой, извините Ваша светлость. Я думал мы на футбольном форуме, а оказывается на великосветском рауте. Вы, я так понимаю, благородных кровей. Тогда чего Вы здесь делаете. Тут только обычные люди общаются. Графьев и князей среди них нет. Они допускают иногда крепкие выражения. На грани фола так сказать.
Теперь по существу. Я не вижу разницы, что именно Кудряшов мог отбить Зобнину. Главное что он мог нанести серьезную травму. За это получил вполне заслуженную красную карточку.
Независимое Мнение
Независимое Мнение
18 октября 2016 в 12:46
100% красная карточка.Точка.Можете теперь в спорах моё мнение как аргумент ставить.
vovinho11
vovinho11 ответ papic337 (раскрыть)
18 октября 2016 в 12:30
Спирин - эталон судейства, смешные людишки
vovinho11
vovinho11 ответ papic337 (раскрыть)
18 октября 2016 в 12:28
послушай ты, разница есть. и не тыкай мне
CTAPbIU
CTAPbIU
18 октября 2016 в 12:11
Какие же все злые. Как бы заговорили окажись на месте Зобнина, упаси случай??? На ветке как в курятнике: каждый хочет залезть повыше и на94 на нижнего!
Денис, соглашусь с тобой. В таких играх имоции и напряжение велико, и судейство должно быть хладнокровно и справедливо в обе стороны. В данном маче игроки Ростова играли неуважительно жестко. Чем и заслужили ДВЕ красных!!!
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
18 октября 2016 в 11:27
Матч ЦСКА-Уфа посмотри, там Понтус умышленно так наносил удар в Безденежных и не в руку а в живот. Там все без желтой даже обошлось, при том что Понтус видел уфимца и останавливал его в отличии от Кудряшова, который Зобнина не видел и не бил по нему и Зобнин натолкнулся на него рукой.
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ Мигалков (раскрыть)
18 октября 2016 в 11:21
Разница момента с Кудряшовым и Веллитоном огромна. С Веллитоном - там бразилец атаковал и ударил в корпус Игоря хотя видел что армеец выигрывает мяч, но все равно пошел на нарушения. за что получил только желтую. В моменте с Кудряшовым - Зобнин сам столкнулся с ногой Кудряшова так как ростовчанин пытался нанести удар через себя и уже подымал ногу. тут умышленного удара у Кудряшова не было в отличии от Веллитона!
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ mitrofanych (раскрыть)
18 октября 2016 в 11:10
Если у человека селезенка в обратной стороне находиться то и мозги наверно тоже не там? Видно у него мозг испытывает сильное давление когда Глушак садиться на кресле отдохнуть))
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
18 октября 2016 в 10:29
эх Денси Денис уважал я тебя раньше(
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 октября 2016 в 10:22, ред.
Призывникам на заметку........
Если в военкомате повторить весь бред который Глушаков сказал за последний месяц - не годен 100%......
Только не говорите про селезёнку Зобнина и врагов в ЦСКА - закроют на долго....выйдете года через 3....с улыбкой как у Дениса.....
mamba9090909
mamba9090909
18 октября 2016 в 10:16
Если бы от "удара" Кудряшова могла бы пострадать СЕЛЕЗЁНКА, то локтевой сустав, куда пришлось касание шипами, был бы разбит полностью. Однако, игрок Спартака, изобразив мученические страдания, после удаления Кудряшова, вскочил и побежал по полю, как ни в чём не бывало. Похоже на "страдания" Шунина, получившего химический ожог глаз. Хотя химический ожог от дыма сигареты, попавшего в глаз, гораздо сильнее чем тот, что получил Шунин.))
cska1948
cska1948
18 октября 2016 в 10:14
Интересно, что бы говорили "все ребята", да и сам Глушаков, если бы в подобной ситуации удалили игрока СпаМа?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 октября 2016 в 10:14
Народ уже просто требует чтоб миру явили того чела который пишет Глушакову тексты......
Покажите царя неадекватов..........
mitrofanych
mitrofanych ответ halfbeek (раскрыть)
18 октября 2016 в 09:51
Я неплохо знаю организм человека, но отбить селезенку ударом в правый бок невозможно. Желчный - да, но Глушак упоминает именно селезенку.
halfbeek
halfbeek ответ tssns (раскрыть)
18 октября 2016 в 09:31
Да и бил всего то спартаковца, а это не считается.
