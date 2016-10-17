Глушаков: «Кудряшов мог отбить Зобнину селезёнку»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказал свою точку зрения по моменту с удалением защитника «Ростова» Федора Кудряшова в поединке 10-го тура РФПЛ против «красно-белых».
«Идет сильная шумиха. С матча с „Зенитом“ все переключились на встречу с „Ростовом“. Сложно оценивать судейские решения – ошибка, не ошибка. Тем не менее, я считаю, что это красная карточка. У каждого свое мнение. Противоположное мнение также имеет право на существование, и тут сложно спорить.
Такие моменты у Феди уже были — когда он играл в „Тереке“ против „Урала“. Он тогда прыгнул, ему тоже дали красную. На чемпионатах мира и Европы подобные моменты были. За абсолютно такой же эпизод удаляли Нани. На этот счет у судей в подобных эпизодах должно быть четкое решение – показывать красную карточку или нет. Все ребята говорят, что это красная карточка. Хорошо, что у Зобнина рука была в таком положении. А если бы нет? Он мог бы получить серьезную травму, ему могли отбить селезенку».
Красная для него должна быть на все времена. Сколько он их получил?
Красная для него должна быть на все времена. Сколько он их получил?
Теперь по существу. Я не вижу разницы, что именно Кудряшов мог отбить Зобнину. Главное что он мог нанести серьезную травму. За это получил вполне заслуженную красную карточку.
Теперь по существу. Я не вижу разницы, что именно Кудряшов мог отбить Зобнину. Главное что он мог нанести серьезную травму. За это получил вполне заслуженную красную карточку.
Денис, соглашусь с тобой. В таких играх имоции и напряжение велико, и судейство должно быть хладнокровно и справедливо в обе стороны. В данном маче игроки Ростова играли неуважительно жестко. Чем и заслужили ДВЕ красных!!!
Денис, соглашусь с тобой. В таких играх имоции и напряжение велико, и судейство должно быть хладнокровно и справедливо в обе стороны. В данном маче игроки Ростова играли неуважительно жестко. Чем и заслужили ДВЕ красных!!!
Если в военкомате повторить весь бред который Глушаков сказал за последний месяц - не годен 100%......
Только не говорите про селезёнку Зобнина и врагов в ЦСКА - закроют на долго....выйдете года через 3....с улыбкой как у Дениса.....
Если в военкомате повторить весь бред который Глушаков сказал за последний месяц - не годен 100%......
Только не говорите про селезёнку Зобнина и врагов в ЦСКА - закроют на долго....выйдете года через 3....с улыбкой как у Дениса.....
Покажите царя неадекватов..........
Покажите царя неадекватов..........