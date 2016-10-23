Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью

23 октября 2016, 17:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» обменялись голами.

Манчестер, стадион «Этихад».

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:1)
Голы: Ихеаначо 55Редмонд 27.

«Манчестер Сити»: Браво, Компани (Навас 78), Стоунз, Коларов, Сане (Нолито 90), Гюндоган, Силва, де Брюйне (Ихеаначо 46), Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Саутгемптон»: Форстер, ван Дейк, Фонте, Мартина, Маккуин, Тадич (Буфаль 70), Ромеу, Редмонд, Класи (Хейбьерг 67), Дэвис, Остин (Уорд-Проуз 83).
Главный тренер: Клод Пюэль.

Предупреждения: Класи 44, Коларов 50, Ромеу 52, Компани 57, Агуэро 59, Форстер 90.

Судья: Марк Клаттенбург.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

