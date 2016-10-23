«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью

В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» обменялись голами.
Манчестер, стадион «Этихад».
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:1)
Голы: Ихеаначо 55 — Редмонд 27.
«Манчестер Сити»: Браво, Компани (Навас 78), Стоунз, Коларов, Сане (Нолито 90), Гюндоган, Силва, де Брюйне (Ихеаначо 46), Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Саутгемптон»: Форстер, ван Дейк, Фонте, Мартина, Маккуин, Тадич (Буфаль 70), Ромеу, Редмонд, Класи (Хейбьерг 67), Дэвис, Остин (Уорд-Проуз 83).
Главный тренер: Клод Пюэль.
Предупреждения: Класи 44, Коларов 50, Ромеу 52, Компани 57, Агуэро 59, Форстер 90.
Судья: Марк Клаттенбург.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
опять травма?
опять травма?
ЛОЛ, лучше бы светился в теме как МЮ раскатали 4-0
А Мне еще себя покажет
ЛОЛ, лучше бы светился в теме как МЮ раскатали 4-0
А Мне еще себя покажет
Сказочка так и не начнётся.
Бугагага, интересно, что на этот раз скажет этот клоун
Сказочка так и не начнётся.
Бугагага, интересно, что на этот раз скажет этот клоун
Как вчера первый гол барсы не должен быть защитан - Суарес подпрыгнул чтобы мяч под ним прошел, значит принял участие в эпизоде.
Как вчера первый гол барсы не должен быть защитан - Суарес подпрыгнул чтобы мяч под ним прошел, значит принял участие в эпизоде.