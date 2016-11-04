Вайнцирль: «Теперь „Шальке“ может полностью сосредоточиться на задачах в Бундеслиге»

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль не скрывал радости после победы своей дружины над «Краснодаром» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы:
«Оба гола мы забили в нужный момент, ведь до этого мы испытывали на поле трудности. Поведя в счете в два мяча, мы сумели застраховать себя от рисков во втором тайме.
Мы очень довольны, так как достигли своей цели. Гордимся тем, что обеспечили себе первое место в группе после четырех туров. Таким образом, мы можем полностью сосредоточиться на задачах в Бундеслиге в ближайшие недели. Это хорошее чувство — осознавать, что мы обеспечили себе еврокубковую весну».
в бундеслиге дела пусть и немного поправляются
но еще не в порядке
