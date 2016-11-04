Вайнцирль: «Теперь „Шальке“ может полностью сосредоточиться на задачах в Бундеслиге»

04 ноября 2016, 08:20
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль не скрывал радости после победы своей дружины над «Краснодаром» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Оба гола мы забили в нужный момент, ведь до этого мы испытывали на поле трудности. Поведя в счете в два мяча, мы сумели застраховать себя от рисков во втором тайме.

Мы очень довольны, так как достигли своей цели. Гордимся тем, что обеспечили себе первое место в группе после четырех туров. Таким образом, мы можем полностью сосредоточиться на задачах в Бундеслиге в ближайшие недели. Это хорошее чувство — осознавать, что мы обеспечили себе еврокубковую весну».

Главный тренер «Дандолка»: «„Зенит“ — фантастическая команда»
04 ноября 2016
Моуриньо: «Если не выиграем два оставшиеся матча, то останемся без плей-офф»
03 ноября 2016
Моуриньо: «МЮ не заслужил победу»
03 ноября 2016
Сэведж: «Неужели Моуриньо за одну ночь стал плохим тренером?»
03 ноября 2016
Итальянский журналист Брага: «„Зенит“ может выиграть ЛЕ в этом сезоне»
03 ноября 2016
Вайнцирль: «Самая сильная сторона „Краснодара“ – это атака»
03 ноября 2016
лолос
лолос
04 ноября 2016 в 10:14
Молодцы "Шальке" не трепали языками перед матчем, а вышли и на поле показали, кто тут хозяин.
Die Roten
Die Roten
04 ноября 2016 в 09:23
да вот
в бундеслиге дела пусть и немного поправляются
но еще не в порядке
КЭТиК
КЭТиК
04 ноября 2016 в 08:38
Теперь Шальке сольет два оставшихся матча и Краснодару кровь из носа нужно не проиграть соперникам.
