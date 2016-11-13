Бушманов: «Регулярно общаемся с Каррерой»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что наставник главной команды «красно-белых» Массимо Каррера находится в постоянном контакте с тренерским штабом второй команды:
«Каррера смотрит на состояние ребят, он их видит и знает, кто и сколько готов сыграть. Мы работаем вместе на базе, общаемся регулярно. Если не ежедневно, то довольно часто. Контакт у нас хороший, взаимодействие достаточно хорошее».
Ранее генеральный директор «Спартака» Cергей Родионов заявлял, что главная задача «Спартака-2» — готовить футболистов для основной команды.
Статистики за 13 туров нет. Видимо, будет по уходу команд на зимние каникулы.
Вот такие дела.
Статистики за 13 туров нет. Видимо, будет по уходу команд на зимние каникулы.
Вот такие дела.
Поднимут вечно лай;
А ты себе своей дорогою ступай:
Полают да отстанут
Поднимут вечно лай;
А ты себе своей дорогою ступай:
Полают да отстанут
Ну а пока "нет тела - нет дела", пахать и пахать еще до окончания чемпионата.
Ну а пока "нет тела - нет дела", пахать и пахать еще до окончания чемпионата.
Давай по-честноку: кто из кб знал о Каррере как о тренере до этого лета? Практически никто. Зато сейчас мы видим плоды работы Массимо. Так что тут Романцева винить не стоит - проявит себя Каррера, ОИР изменит свое мнение в лучшую сторону. 100%
Давай по-честноку: кто из кб знал о Каррере как о тренере до этого лета? Практически никто. Зато сейчас мы видим плоды работы Массимо. Так что тут Романцева винить не стоит - проявит себя Каррера, ОИР изменит свое мнение в лучшую сторону. 100%