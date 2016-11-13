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Бушманов: «Регулярно общаемся с Каррерой»

13 ноября 2016, 18:32

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что наставник главной команды «красно-белых» Массимо Каррера находится в постоянном контакте с тренерским штабом второй команды:

«Каррера смотрит на состояние ребят, он их видит и знает, кто и сколько готов сыграть. Мы работаем вместе на базе, общаемся регулярно. Если не ежедневно, то довольно часто. Контакт у нас хороший, взаимодействие достаточно хорошее».

Ранее генеральный директор «Спартака» Cергей Родионов заявлял, что главная задача «Спартака-2» — готовить футболистов для основной команды.

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Все комментарии
Dj.Depp
Dj.Depp ответ tesch (раскрыть)
13 ноября 2016 в 23:00
Да дело даже не в этом. Школа-это не пустой звук. Чему он может научить ребят? Тому, что "подсмотрел" у Садырина и Романцева в своё время? Ему тогда и не до тонкостей тренерской работы было, а больше ни чему его не учили. Так и мы с тобой потренировать можем...на уровне любителей футбола.)))
Супервайзер
Супервайзер
13 ноября 2016 в 22:39, ред.
Спартак не выигрывал 9 матчей ( а в тринадцатом туре тоже выиграл) ни при Романцеве (7), ни при Карпине, ни при Ярцеве, ни при Федотове , ни при Черчесове ( все по 8 выигрышей), остальные еще хуже. Никогда за 12 туров при перечисленных тренерах Спартак не набирал 28 очков. Ярцев, Федотов по 27, Карпин, Черчесов - 26.
Статистики за 13 туров нет. Видимо, будет по уходу команд на зимние каникулы.
Вот такие дела.
tesch
tesch ответ Dj.Depp (раскрыть)
13 ноября 2016 в 22:38
я тоже заметил, что его поведение на бровке не совсем адекватное. Слишком эмоциональное но не для игроков, а для окружающих.
orech
orech
13 ноября 2016 в 20:43
для этого и создавали команду, так что хорошо.
VIC2
VIC2 ответ sir-5 (раскрыть)
13 ноября 2016 в 20:29
Завистники на что ни взглянут,
Поднимут вечно лай;
А ты себе своей дорогою ступай:
Полают да отстанут
Санчо Панса
Санчо Панса
13 ноября 2016 в 19:34
Оно и понятно! Связь со второй командой желательно бы не терять. Иначе что делать, если сломаются ключевые игроки народной команды? Обратиться за помощью к Спартаку-2)
Dj.Depp
Dj.Depp
13 ноября 2016 в 19:27
Бушманов хороший парень, но...профессионализма ему не хватает. Ехать учится надо. ВШТ-это не уровень для тренера, а обычный коммерческий ВУЗ за деньги с нулевым выхлопом и ни кому не нужной бАмажкой по окончанию.(((
sir-5
sir-5 ответ makkie (раскрыть)
13 ноября 2016 в 19:27
Есть нюанс в высказывании Романцева :Пренебрежение родом из девяностых годов.
Cannonball
Cannonball
13 ноября 2016 в 19:23
Хорошо, что контакт хороший
BP
BP
13 ноября 2016 в 19:13
это хорошо.
makkie
makkie ответ sir-5 (раскрыть)
13 ноября 2016 в 19:07
Ну а почему бы и нет, если Массимо действительно проявит себя в Спартаке и войдет в тройку с командой, к примеру? Тренеров по чему оценивают? По результату. Будет результат - будет и уважение.

Ну а пока "нет тела - нет дела", пахать и пахать еще до окончания чемпионата.
sir-5
sir-5 ответ Павел Амурский (раскрыть)
13 ноября 2016 в 19:06
Я!!! Более того,за неделю до назначения сказал :Назначил бы Федун Карреру,и не пудрил народу мозги.Арнольдыч сказал : ЕСТЬ!!!
sir-5
sir-5 ответ makkie (раскрыть)
13 ноября 2016 в 19:05
Кто его винит??? Просто он себя показал последовательным сторонником приглашения российских тренеров,желательно спартаковцев. А то,что потом он вдруг его "признАет"...Даже и не знаю,как тогда характеризовать этот "переменчивый ветер".
Павел Амурский
Павел Амурский ответ sir-5 (раскрыть)
13 ноября 2016 в 19:02
ДА И СЕЙЧАС КТО ЕГО ЗНАЕТ?
makkie
makkie ответ sir-5 (раскрыть)
13 ноября 2016 в 19:01, ред.
Привет!

Давай по-честноку: кто из кб знал о Каррере как о тренере до этого лета? Практически никто. Зато сейчас мы видим плоды работы Массимо. Так что тут Романцева винить не стоит - проявит себя Каррера, ОИР изменит свое мнение в лучшую сторону. 100%
sir-5
sir-5
13 ноября 2016 в 18:59
Октябрь 2016 года.Мэтр Романцев : "Кто такой Каррера? Я даже не знаю тренера с таким именем".
Супервайзер
Супервайзер
13 ноября 2016 в 18:36
Мелкадзе- кандидат номер 1 в основной состав на регулярной основе. Об этом говорит и последний матч Спартака 2 с Факелом. В целом играли сумбурно, но Мелкадзе несколько раз просто блеснул игрой.
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