Бушманов: «Регулярно общаемся с Каррерой»

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13 ноября 2016, 18:32

Главный тренер «Спартака-2» рассказал, что наставник главной команды «красно-белых» находится в постоянном контакте с тренерским штабом второй команды:

«Каррера смотрит на состояние ребят, он их видит и знает, кто и сколько готов сыграть. Мы работаем вместе на базе, общаемся регулярно. Если не ежедневно, то довольно часто. Контакт у нас хороший, взаимодействие достаточно хорошее».

Ранее генеральный директор «Спартака» Cергей Родионов заявлял, что главная задача «Спартака-2» — готовить футболистов для основной команды.