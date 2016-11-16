Албин: «Новый стадион передадут „Зениту“ не позднее 25 января»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что строящийся стадион «Зенита» будет передан управляющей компании клуба из Санкт-Петербурга не позднее 25 января 2017 года:
«По нашему внутреннему графику, с учетом регистрации права собственности, не позднее 25 января у футбольного стадиона „Зенит-Арена“ появится эксплуатирующая организация. Это будет автономная некоммерческая организация, созданная футбольным клубом „Зенит“.
Две схемы основные: либо долгосрочная аренда с последующим переходом в концессию, либо концессия. Третий вариант комбинированный — аренда переходящая в концессию».
Я к чему клоню,а то сразу многие не поймут.более 1016 мелких организаций подали свои планы на построение стадиона и они укладывались в минимум средств,ну представьте себе не кий Арг Маш предлагает под выдвиг поля затратить порядком 43 мл рублей ну по случайной фигне избирают транс холдинг ТСН который предлагал за 825 лямов сдать все в 20015 голу,некий огонесян который курировал стройку божился и ему мерия Питера не только выдовала аванс ему везде дали печати,и там люди с верха,не одну Суп подрядческую организацию не допустили к стройки,им просто указывали на выход
Вот она страна.своруешь велосипед тебе дадут 7 лет,украдешь в ранге чина миллиард 1 год поселения,зато я как налого плательщек плачу и буду платить
Вчерашние новости читали о трагической находке на этом проклятом долгострое? И это уже пятый такой случай за год... А вы всё шуточки шутите.
Июль 2009:"После окончания строительства стадиона, в зимний период 2010-2011 годов будет проведено торжественное открытие – мы пригласим на открытие арены кого-либо из грандов мирового футбола" - Александр Дюков, президент "Зенита"
Ноябрь 2012:"Финишная прямая, я думаю, у нас будет в 2015 году, когда мы будем заканчивать стадион. А пока мы выходим на понимание, что мы должны его очень активно строить".
Январь 2013: "У нас нет никаких сомнений, что к 2015 году он будет построен. Мы полагаемся на мнение властей как на заказчиков, хозяев, сторону, организующую строительство. У нас нет оснований не верить петербургским властям, что стадион будет готов к 2015 году. Это технически вполне реально и осуществимо. Слишком мы раздуваем эту тему" - Алексей Сорокин, глава Организационного комитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года
Апрель 2014:"Стадион в Санкт-Петербурге будет сдан к маю 2016 года и тогда же примет первый матч" - Виталий Мутко.
Июль 2015:"27 мая 2016 года мы покажем гостям города и представителям ФИФА, что стадион готов. Но в футбол сыграть еще будет нельзя" - Игорь Албин,вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Сентябрь 2015:"243 дня осталось до окончания строительно-монтажных работ. В целом, я доволен работами" - Георгий Полтавченко,губернатор Санкт-Петербурга.
Март 2016:"Надеюсь, до конца года стадион откроется" - Виталий Мутко.
