Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Албин: «Новый стадион передадут „Зениту“ не позднее 25 января»

16 ноября 2016, 15:55

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что строящийся стадион «Зенита» будет передан управляющей компании клуба из Санкт-Петербурга не позднее 25 января 2017 года:

«По нашему внутреннему графику, с учетом регистрации права собственности, не позднее 25 января у футбольного стадиона „Зенит-Арена“ появится эксплуатирующая организация. Это будет автономная некоммерческая организация, созданная футбольным клубом „Зенит“.

Две схемы основные: либо долгосрочная аренда с последующим переходом в концессию, либо концессия. Третий вариант комбинированный — аренда переходящая в концессию».

Подписывайся в ВК
Все новости
Зенит
Источник: tass.ru
Сортировать
Все комментарии
EAGinLE
17 ноября 2016 в 10:17
Скорей бы уже достроили .
моэм
17 ноября 2016 в 09:40
Неужто правда???... даже "год окончания" написали...неужто наворовались?...а я уже думал, что матчи ЧМ2018 из Питера перенесут Краснодар, а сами будут и дальше воровать...а может и вправду закончат, ведь это же сказал не Мутко - ссы в глаза божья роса.
buzum
17 ноября 2016 в 09:13
..."передадут", точнее - продадут ...
Томик
17 ноября 2016 в 00:39
Может быть, всё же, по какому-то неизвестному нам календарю?
Гавриил
16 ноября 2016 в 23:11
При чём тут земля под коммерческие помещения и стадион? Землю в Тушино он уже получил, и успешно осваивает, застраивает там целый район. Стадион-то тут при чём? Или ты думаешь, он этот стадион под Ашан переоборудует?:))) Ему эту землю выделяли под условие строительства стадиона и базы к ЧМ-2018, и ничего ему с этим стадионом сделать не дадут, ни до, ни после ЧМ из принципа, так что выхода два - либо содержать, либо продавать. Содержать стад без команды - гиблое дело, потому что арендовать его некому. У локо свой, у коней свой, динамо утонуло, Спартак может и на Луже поиграть..
Likov
16 ноября 2016 в 22:50
Я как добросовестный налогоплательщик,не дай БОГ как ИП не во время не дам деклорацию о доходов сразу штраф.мол они же комиссию созывают а там сразу придет письмо на адрес прописки.где не только я виноват,там сразу перечень статей,где по укрывательству будет виноват мой отец и моя мать.не дай БОГ я не смогу во время по продлитить по Гос поддержки свой кредит от СБ,вот просто хочу задать лиш один вопрос,у этой страны со всеми его подвигами,с её именами,может быть будущее при капитализме.где наше убогое пра-во губит малый бизнес
Я к чему клоню,а то сразу многие не поймут.более 1016 мелких организаций подали свои планы на построение стадиона и они укладывались в минимум средств,ну представьте себе не кий Арг Маш предлагает под выдвиг поля затратить порядком 43 мл рублей ну по случайной фигне избирают транс холдинг ТСН который предлагал за 825 лямов сдать все в 20015 голу,некий огонесян который курировал стройку божился и ему мерия Питера не только выдовала аванс ему везде дали печати,и там люди с верха,не одну Суп подрядческую организацию не допустили к стройки,им просто указывали на выход
Вот она страна.своруешь велосипед тебе дадут 7 лет,украдешь в ранге чина миллиард 1 год поселения,зато я как налого плательщек плачу и буду платить
Гавриил
16 ноября 2016 в 22:34
Какая может быть Федуну выгода продавать клуб без стадиона? И зачем ему стадион без клуба? Что за бред? Стадион в нашей стране будет окупаться 1000 лет. За год на нём могут провести максимум 20-25 игр, и десяток концертов, и это всё! Тем более, у нас не Питер, в котором будет единственный нормальный стадион.У Москвы есть и локо, и конюшня, и реконструируют динамо, и Лужа, так что задирать цену на аренду нет никакой возможности... Единственная возможность Федуна отбить деньги за строительство стадиона - продать его. Вот и вся несложная. Так что это стадион Спартака! А на кого он там оформлен, это головняк Федуна. Название на международных матчах "Спартак-Арена", а "Открытие" - чисто для внутреннего потребления.
Гавриил
16 ноября 2016 в 22:19
Стадион у Спартака есть, и он уже не первый год лидирует по посещаемости, а на кого он там формально оформлен, мне как-то монопенисуарно. В случае же с вашим стадионом. мы говорим не о каких-то формальностях, а о фактическом его отсутствии, понимаешь?:) Стены есть, трибуны есть, но стадиона. как такового нет, вот в чём беда:)
Гавриил
16 ноября 2016 в 22:05
Наш стадион, которого "нет", уже по 40 тысяч собирает, а ваш стадион, пользование которым вы тут обсуждаете, 10 лет достроить не получается:) Какие уж тут шутки.
Гавриил
16 ноября 2016 в 22:00
Такая же аренда как у нас? У нас "аренда" стадиона, а у вас аренда чего? Долгостроя, на котором уже 10 лет, то потоп, то батут вместо поля?:) Не, это не как у нас.
Maikl322
16 ноября 2016 в 21:43
врут
Гавриил
16 ноября 2016 в 21:38
Да уж лучше "не владеть" стадионом, как Спартак, чем "владеть", как Зенит...:)
Вчерашние новости читали о трагической находке на этом проклятом долгострое? И это уже пятый такой случай за год... А вы всё шуточки шутите.
vashinin
16 ноября 2016 в 20:44
убили наповал. А уже провели "предпродажную" подготовку объекта в божеский вид или так как есть с недостройками втюхают?)).
makkie
16 ноября 2016 в 20:29
Можно стать тунеядцем и отдыхать круглый год гы-гы :)

А вообще много отдыхать тоже вредно - потом фиг в рабочий график войдешь, и как назло после отпуска шквал работы наваливается и клиенты прут как тараканы :)

Моя учительница по экономике в школе говорила нам: - На пенсии отдохнете... так и выходит пока.
Суеверный
16 ноября 2016 в 20:26
В школе (125 город Омск) где я учился с 1-го по 7-й класс актовый зал содержал "закладку" с императивом "вскрыть в 2017-м году". Скоро узнаем, что там. А со спортом все было прилично - футбольное поле (грунт и металлические ворота, зимой каток для русского хоккея), во внутреннкм дворе лыжня для малышей, старшие катались вдоль Иртыша.
mat73
16 ноября 2016 в 20:24
26 января 2017 года мы все проснемся счастливыми!
DIDI 23
16 ноября 2016 в 20:23
Значит попытаются сдать стадион с недоделками. И потом ещё лет 10, за отдельную плату, эти недоделки устранять.
makkie
16 ноября 2016 в 20:10
Ну с учётом праздников 2 раза в году получаются отпуски... на НГ многие рвут в тот же Египет кости греть на песочке, хотя никогда не понимал - как можно справлять Новогодние праздники в тёплых странах? Там даже ёлок нет :)
311
16 ноября 2016 в 20:06
Про 2017 год соккер дописал, Албин такого не говорил!)
makkie
16 ноября 2016 в 20:01
Да я шуткую :)

А у меня летом отпуск - самое то!
У некоторых в феврале - это жесть конечно..
Поц
16 ноября 2016 в 20:00
Не верю своим глазам. Неужели всё-таки 2017 год?
makkie
16 ноября 2016 в 19:54
Ты куда пропадал то на месяц? В школе много задавали? :D

Ну если так, то будете чуть-чуть от нашей посещаемости отставать :)
Rattlehead
16 ноября 2016 в 19:47, ред.
Сентябрь 2007 года:"Окончание сроков строительства не изменилось, ориентировочно это декабрь 2008 года. Мы рассчитываем на то, что первые матчи сезона 2009 года «Зенит» проведет на новом стадионе"-Александр Вахмистров, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Июль 2009:"После окончания строительства стадиона, в зимний период 2010-2011 годов будет проведено торжественное открытие – мы пригласим на открытие арены кого-либо из грандов мирового футбола" - Александр Дюков, президент "Зенита"

Ноябрь 2012:"Финишная прямая, я думаю, у нас будет в 2015 году, когда мы будем заканчивать стадион. А пока мы выходим на понимание, что мы должны его очень активно строить".

Январь 2013: "У нас нет никаких сомнений, что к 2015 году он будет построен. Мы полагаемся на мнение властей как на заказчиков, хозяев, сторону, организующую строительство. У нас нет оснований не верить петербургским властям, что стадион будет готов к 2015 году. Это технически вполне реально и осуществимо. Слишком мы раздуваем эту тему" - Алексей Сорокин, глава Организационного комитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года

Апрель 2014:"Стадион в Санкт-Петербурге будет сдан к маю 2016 года и тогда же примет первый матч" - Виталий Мутко.

Июль 2015:"27 мая 2016 года мы покажем гостям города и представителям ФИФА, что стадион готов. Но в футбол сыграть еще будет нельзя" - Игорь Албин,вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Сентябрь 2015:"243 дня осталось до окончания строительно-монтажных работ. В целом, я доволен работами" - Георгий Полтавченко,губернатор Санкт-Петербурга.

Март 2016:"Надеюсь, до конца года стадион откроется" - Виталий Мутко.
arzamas
16 ноября 2016 в 19:43
Какая разница в каком году, ведь ключевые слова "не в этой жизни".)
arzamas
16 ноября 2016 в 19:40
Некоммерческая организация????? А как же помещения и сооружения в аренду сдавать, или строго за черную наличку?)
Реал_Космос
16 ноября 2016 в 19:40
Официальное название будет Распил-Ареной)) это мое мнение)
Гавриил
16 ноября 2016 в 19:38
Интересно, Зениту и Газпрому не стыдно, что такой богатый клуб, тратящий миллиарды на всяких Халков и Витселей, а стадион строят за счёт городских больниц и детских садов?
Суеверный
16 ноября 2016 в 19:35
Вроде Татьянин день. 25 января. Еще и день студентов. Идея хорошая, год вот не уточнили...
Реал_Космос
16 ноября 2016 в 19:28, ред.
9 лет читаем подобные новости)) а в результате что? Вы сами знаете) в Китае за 9 месяцев построили 1250 км железных дорог. А в Питере даже за 9 лет не достроили унитаз арену))
Zimmer
16 ноября 2016 в 19:11
С последующим переходом в концессию,либо концессия или аренда переходящая в концессию. Недалёким умишком решили блеснуть?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 