Албин: «Новый стадион передадут „Зениту“ не позднее 25 января»

16 ноября 2016, 15:55

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что строящийся стадион «Зенита» будет передан управляющей компании клуба из Санкт-Петербурга не позднее 25 января 2017 года:

«По нашему внутреннему графику, с учетом регистрации права собственности, не позднее 25 января у футбольного стадиона „Зенит-Арена“ появится эксплуатирующая организация. Это будет автономная некоммерческая организация, созданная футбольным клубом „Зенит“.

Две схемы основные: либо долгосрочная аренда с последующим переходом в концессию, либо концессия. Третий вариант комбинированный — аренда переходящая в концессию».