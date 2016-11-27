Испания. Примера 2016/2017

«Атлетико» увёз три очка из Памплоны

27 ноября 2016, 20:04
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче 13-го тура Примеры «Атлетико» добился выездной победы над «Осасуной».

Памплона, стадион «Эль Садар».

«Осасуна» — «Атлетико» — 0:3 (0:2)
Голы: Годин 36, Гамейро 38, Феррейра-Карраско 90.

«Осасуна»: Перес, Фланьо, Клерк, Боннин (Иманоль Гарсия 46), Гарсия, Беренгер (де ла Куэвас 73), Санхурхо, Чаушич, Р. Торрес, Риера, Кодро (Ривьер 57).
Главный тренер: Хоакин Капаррос.

Атлетико": Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Коке, Габи, Корреа (Феррейра-Карраско 66), Тиагу, Гризманн (Партей 84), Гамейро (Сауль 71).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Боннин 10, Тиагу 21, Чаушич 21, Хименес 31.

На 13-й минуте Роберто Торрес не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Матеу Лаос.

KaZёL
KaZёL ответ belladonna (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2016 в 08:42
я нафантазировал>????ты давно в зеркало(свои комменты)смотрела???/ну ты даёшь
KaZёL
KaZёL
28 ноября 2016 в 08:39, ред.
Ждём наплыва барсоглоров со своей экспертизой,как 1-му клубу мадрида мешали победить судьи.
KaZёL
KaZёL ответ belladonna (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2016 в 08:38
Ты не похвалила "своего бога"...так нельзя
KaZёL
KaZёL ответ belladonna (комментарий удален) (раскрыть)
28 ноября 2016 в 08:29
    nahan
    nahan
    28 ноября 2016 в 07:02
    Рабочая, выездная победа.
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    27 ноября 2016 в 22:37
    Атлетико силен командно, Гризман просто лучший среди равных как в Атлетико, так и в сильной сборной Франции, куда ему в тройку лучших игроков...
    Kavaro
    Kavaro
    27 ноября 2016 в 21:59
    прошлый матч на этом стадионе Атлетико проиграл с тем же счётом.
    Гость
