«Атлетико» увёз три очка из Памплоны

1480266276

27 ноября 2016, 20:04

В матче 13-го тура Примеры «Атлетико» добился выездной победы над «Осасуной».

Памплона, стадион «Эль Садар».

«Осасуна» — «Атлетико» — 0:3 (0:2)

Голы: Годин 36, Гамейро 38, Феррейра-Карраско 90.

«Осасуна»: Перес, Фланьо, Клерк, Боннин (Иманоль Гарсия 46), Гарсия, Беренгер (де ла Куэвас 73), Санхурхо, Чаушич, Р. Торрес, Риера, Кодро (Ривьер 57).

Главный тренер: Хоакин Капаррос.

Атлетико": Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Коке, Габи, Корреа (Феррейра-Карраско 66), Тиагу, Гризманн (Партей 84), Гамейро (Сауль 71).

Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Боннин 10, Тиагу 21, Чаушич 21, Хименес 31.

На 13-й минуте Роберто Торрес не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.