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«Локомотив» сделал последнее предложение Алексею Миранчуку

12 декабря 2016, 12:27

По информации источника, руководство «Локомотива» продолжает переговоры с полузащитником клуба Алексеем Миранчуком о новом контракте и сделало игроку последнее предложение. 

Изначально боссы «железнодорожников» предлагали хавбеку оклад 1 млн евро в год и 1.2 млн евро подъемных. Теперь же предложение москвичей для Миранчука рассчитано на четыре года, зарплата полузащитника может составить 1.2 млн евро в год, а бонус за подписание договора составит 2 млн евро. Однако футболист не заинтересован и в этом предложении. Сообщается, что более выгодных условий от «Локомотива» не поступит.

Контракт Миранчука рассчитан до лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Рубин».

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Все комментарии
mars6791
mars6791
12 декабря 2016 в 20:30
Ну скорее здесь разыгрались аппетиты агента игрока, и других заинтересованных (в деньгах) лиц. Перегрет наш футбол (РФПЛ) деньгами, давно уже пора принимать какие-то меры.
Nedved9507
Nedved9507 ответ Vladimir808 (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2016 в 19:42
Здравствуйте, можете скинуть ссылку данного комментария
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
12 декабря 2016 в 18:59
Я вот читаю подобные новости и понимаю, что где-то, видимо, есть другая Россия... 8 мультов в месяц. Сопляку.
savalesha
savalesha
12 декабря 2016 в 18:34, ред.
Уйдет, в других клубах ему минимум 2 ляма положат, да и наверно он их стоит.
В нашем чемпионате многие игроки, играющие намного хуже, получают больше, чем ему предлагают.
EAGinLE
EAGinLE
12 декабря 2016 в 18:23
Да пусть уходит .
Dj.Depp
Dj.Depp
12 декабря 2016 в 17:33
Последнее....ужас... То, от которого "невозможно отказаться"????? Жел.дор мафия бессмертна!)))
шацк
шацк
12 декабря 2016 в 17:23
Не надо сейчас Локо придумывать отмазки и афишировать торги. Просто в свое время сами упустили момент переподписания нового договора, этот момент надо ловить и чуять, а теперь все - поезд видимо ушел...
Kokbori
Kokbori
12 декабря 2016 в 16:56
Капитализм виноват а не лимит! Раньше воспитывали так, что молодежь хотела славы а не денег! А сейчас вместо того чтобы помочь людям хватаются за телефоны, снимают на видео и выкладывают в соцсети чужое горе!
Багров-брат
Багров-брат
12 декабря 2016 в 16:52
Кухонные разговоры... Это всё только "слухи". Автор сделал вброс и сидит потешается.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Stut (раскрыть)
12 декабря 2016 в 16:33
Юра!
это Спартак)))
Vladimir808
Vladimir808
12 декабря 2016 в 16:31
Губит людей не пиво...
Губит людей, деньга. Не в рифму, зато в точку (лимит, туды его в качель)!
sir_Alex
sir_Alex ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 декабря 2016 в 16:28
Полностью согласен!
denmig
denmig
12 декабря 2016 в 16:14
Завтра поднимается цена на все билеты рждэ !
skiros
skiros ответ Радар (раскрыть)
12 декабря 2016 в 15:58
И вполне закономерный вопрос, где игра на 2 млн, да хотя бы на 1.5? То что он молодой, ещё не о чем не говорит. Он может как повысить свой уровень, так и остаться вечно перспективным. Отсюда и зарплата 1 млн. Если докажет игрой свой уровень, там и не долго поднять.
Vector
Vector
12 декабря 2016 в 15:49
И не таких на место ставили. Если что, чемоданвокзалКазань
самуил кац
самуил кац
12 декабря 2016 в 15:43
Я не особо согласен с тезисом, что " незаменимых" не бывает ! Но в случае с Миранчуком он верен.
Stut
Stut
12 декабря 2016 в 15:01
Наверняка уже есть договоренность в кармане.
И не думаю, что это Рубин.
Maikl322
Maikl322
12 декабря 2016 в 14:43
Зачем ему это,он поедет в Наполи.
Радар
Радар
12 декабря 2016 в 14:42
Миранчуку нужно предложить хороший контракт. Да, будет получать как Касаев, Янбаев и прочие непонятки, но у него есть преимущество - молодой возраст, как следствие высокая цена. Более того если удастся заключить контракт, то можно будет продать в первые 2 сезона гораздо дороже, чем сейчас, до перезаключения.
112910415
112910415
12 декабря 2016 в 14:30
завяли помидоры
Leha-ha50
Leha-ha50
12 декабря 2016 в 14:27
Зажрались наши "вечно перспективные". Лимит - это зло, а крестный отец этого зла - МУТКО.
loko7
loko7
12 декабря 2016 в 14:07
1 млн это средняя зарплата игроков из чемпионата Германии или Италии, куда его бы не подпустили и на пушечный выстрел. Вот вам и лимит, наши игроки в край охамели и забили на развитие, сборная перестала наполняться своими игроками(только легионерами), люди всё реже и реже стали ходить на футбол(в провинции) и т.д. Просто кучка самодуров во главе с Мутко вредит всему футболу в России.
mat73
mat73
12 декабря 2016 в 14:04
Последнее только китайское предупреждение бывает )))
ДАША Д
ДАША Д
12 декабря 2016 в 14:02
Ему переплачивают, причем намного, а он нос воротит.
Алёша Мясной
Алёша Мясной
12 декабря 2016 в 13:57
пусть в спартак переходит
ABir
ABir
12 декабря 2016 в 13:56
Вот если бы никто не подписал такой контракт, тогда бы он задумался. А так, кто-нибудь, да подпишет
DIDI 23
DIDI 23
12 декабря 2016 в 13:51
Предел тяги Паровоза.
Ольга13
Ольга13
12 декабря 2016 в 13:43
Какие нафик "подъёмные", если контракт не первый??? Зажрались совсем... (((
Паровозов
Паровозов
12 декабря 2016 в 13:42
Поторговаться дело тоже нужное.
Рубин или Зенит
Рубин или Зенит ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
12 декабря 2016 в 13:40
да кому он нужен в Европе ?
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