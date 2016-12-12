«Локомотив» сделал последнее предложение Алексею Миранчуку

12 декабря 2016, 12:27

По информации источника, руководство «Локомотива» продолжает переговоры с полузащитником клуба о новом контракте и сделало игроку последнее предложение.

Изначально боссы «железнодорожников» предлагали хавбеку оклад 1 млн евро в год и 1.2 млн евро подъемных. Теперь же предложение москвичей для Миранчука рассчитано на четыре года, зарплата полузащитника может составить 1.2 млн евро в год, а бонус за подписание договора составит 2 млн евро. Однако футболист не заинтересован и в этом предложении. Сообщается, что более выгодных условий от «Локомотива» не поступит.

Контракт Миранчука рассчитан до лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Рубин».