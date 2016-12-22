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Маццола: «Пиоли пошёл правильным путем, решив сперва тренировать мозг игроков, а не ноги»

22 декабря 2016, 16:10

Легендарный нападающий «Интера» Сандро Маццола доволен тем, какую работу уже успел проделать в команде наставник «нерадзурри» Стефано Пиоли:

«Худшее осталось позади. Самое важное — не сама победа над „Лацио“, а то, в каком ключе она была добыта. Я с позитивом смотрю в будущее.

Пиоли пошел правильным путем, решив сперва тренировать мозг игроков, а не ноги.

Сможет ли „Интер“ финишировать в зоне Лиги чемпионов? Думаю, да. Нужно надеяться на это, пока остаются шансы.

Игуаин или Икарди? Трудный выбор, но я на стороне Икарди».

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КЭТиК
КЭТиК
22 декабря 2016 в 16:43
Что делать Интеру в Лиге Чемпионов? Его в Лиге Европы обыгрывают все кому не лень.
Гость
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