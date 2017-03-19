ЦСКА поздравил Еременко с юбилеем

ЦСКА поздравил полузащитника команды Романа Еременко с днем рождения. Хавбеку исполнилось 30 лет. Напомним, что в ноябре Еременко был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.
ЦСКА поздравил полузащитника команды Романа Еременко с днем рождения. Хавбеку исполнилось 30 лет. Напомним, что в ноябре Еременко был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.
Здоровья и удачи.
Здоровья и удачи.
P.S.С днем рождения Романа!Желаю ему вернуться таки в футбол.
P.S.С днем рождения Романа!Желаю ему вернуться таки в футбол.
Всего Тебе наилучшего !
Главное -не унывай,оступился ?,да с кем не бывает ),ждем тебя )))
Всего Тебе наилучшего !
Главное -не унывай,оступился ?,да с кем не бывает ),ждем тебя )))
А так - удачи и скорейшего возвращения одному из лучших игроков чемпионата....отцу троих детей....и прекрасному человеку.......
"Человек, который однажды оступился, будет вести себя намного благоразумнее и принесет пользу, потому что испытал раскаяние. Человек, который ни разу не ошибался, - опасен."
Ямамото Цунэтомо, "Хагакурэ. Сокрытое в листве"
А так - удачи и скорейшего возвращения одному из лучших игроков чемпионата....отцу троих детей....и прекрасному человеку.......
"Человек, который однажды оступился, будет вести себя намного благоразумнее и принесет пользу, потому что испытал раскаяние. Человек, который ни разу не ошибался, - опасен."
Ямамото Цунэтомо, "Хагакурэ. Сокрытое в листве"
Вопрос о том зачем она тут вообще отпадает сам собой конечно.
Вопрос о том зачем она тут вообще отпадает сам собой конечно.