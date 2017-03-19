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ЦСКА поздравил Еременко с юбилеем

19 марта 2017, 12:07

ЦСКА поздравил полузащитника команды Романа Еременко с днем рождения. Хавбеку исполнилось 30 лет. Напомним, что в ноябре Еременко был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
19 марта 2017 в 19:26
Можно не спрашивать,что подарили...
Правдин Семён
Правдин Семён
19 марта 2017 в 18:54
Да,я так считаю.У меня нет к ним ненависти,лишь неприязнь к некоторым фанатам.А Еременко,по-моему,их сильнейший футболист был из нынешних.Не мировая звезда,но все же.
CorvusСorax
CorvusСorax ответ Суеверный (раскрыть)
19 марта 2017 в 18:51
Ты неправильно написал, правильно - уважаемый. Влип он конечно сам, но два года может не грустить, работать не надо, а зарплата идет, как в известном фильме: кто не работает, тот ест.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
19 марта 2017 в 18:08
Весело играл за коней в последнее время.
Здоровья и удачи.
Томик
Томик ответ Суеверный (раскрыть)
19 марта 2017 в 17:41
Возможно, главное его достижение, что в один из моментов в жизни он смог сказать "нет". И за это его можно уважать. А за что можно уважать миллионера, не уважающего своих болельщиков и работодателя?
Томик
Томик ответ Санчо Панса (раскрыть)
19 марта 2017 в 17:36
Б...., какие у него трудности?? Контракт никто не расторг, потерю упущенной выгоды не возмещает, денег на жизнь хватает. Плохое настроение? Давайте пожалеем.
43 RUS
43 RUS
19 марта 2017 в 17:28
    vyishenka
    vyishenka
    19 марта 2017 в 17:09
    Подарок от волшебника в голубом вертолете.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    19 марта 2017 в 16:49
    Если забыть про его "проступок", имеем следующее.Безумно талантливый футболист Еременко отмечает 30-летие в отлучке от футбола,а мог бы на поле выйти против Терека.А вечно подающий надежды Кокорин в тот же день празднует 26 лет и(слава Лимиту!) будет играть с Арсеналом.То есть,один не играет по собственной глупости,а второй играет из-за глупости других.Куда катится мир?
    P.S.С днем рождения Романа!Желаю ему вернуться таки в футбол.
    Суеверный
    Суеверный ответ CorvusСorax (раскрыть)
    19 марта 2017 в 16:26
    Уважаемая, без кавычек и всяких подколов, меня уже ничто не удивит в российском (советском) футболе. Сам влипал и всерьез. Этого никому не желаю.
    Суеверный
    Суеверный ответ Далеко Смотрящий (комментарий удален) (раскрыть)
    19 марта 2017 в 16:09
    Легко, просто - ЗА ЧТО ЧЕТЫРЕ? Я болельщик ЦСКА (с 1970-го) и как принято в армии четно признаю поражение. ЗА ЧТО?.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 марта 2017 в 15:36
    Ромку с днюхой! Славно что не забывают
    tims
    tims
    19 марта 2017 в 15:28, ред.
    Печально, что ЦСКА ещё поддерживает какие-то отношения с этим негодяем. Странное решение армейского руководства. Ведь Ерёменко не только "подставил" клуб в чисто футбольном плане. Команда в одночасье лишилась хоть какого-то нападающего (замены не было). Но ЦСКА позиционирует себя, как коллектив футболистов, с которых надо брать пример. В спорте и в жизни. И, в общем-то, армейцы имеют на это право. И тут вдруг в их рядах окопался наркоман... Да гнать Ерёменко надо было сразу в шею, предъявить ему иски за срыв контракта и забыть навсегда. Впрочем, это не поздно сделать и сейчас. Бабаев сильно ошибается, рассчитывая на Ерёменко после дисквалификации. Всё... Бобик сдох...
    Великолепный
    Великолепный
    19 марта 2017 в 15:06
    С днём рождения, Рома!
    СSКА
    СSКА
    19 марта 2017 в 14:54
    С Днем Рождения Роман !
    Всего Тебе наилучшего !
    Главное -не унывай,оступился ?,да с кем не бывает ),ждем тебя )))
    Kerri
    Kerri
    19 марта 2017 в 14:54
    Армейцы своих не бросают. С днюхой Рома!
    Суеверный
    Суеверный ответ Далеко Смотрящий (комментарий удален) (раскрыть)
    19 марта 2017 в 14:44
    Он просто один из нас. Талантливый. А Вы чем, уважаемый отметились?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    19 марта 2017 в 14:43
    Жаль на полгода раньше Роман отмечать начал....тортиками сомнительного содержания....

    А так - удачи и скорейшего возвращения одному из лучших игроков чемпионата....отцу троих детей....и прекрасному человеку.......

    "Человек, который однажды оступился, будет вести себя намного благоразумнее и принесет пользу, потому что испытал раскаяние. Человек, который ни разу не ошибался, - опасен."
    Ямамото Цунэтомо, "Хагакурэ. Сокрытое в листве"
    Суеверный
    Суеверный ответ нечитайло (раскрыть)
    19 марта 2017 в 14:36
    Вообще-то с младых лет торсида понято в русском языке, но поскольку изучал и другие (только как математик) то в транскрипции каноническое [tɐrˈsʲidə].
    CorvusСorax
    CorvusСorax ответ Суеверный (раскрыть)
    19 марта 2017 в 14:06
    Человек исключительно по своей вине хватает дисквалификацию на пару лет, а ему зарплату в два ляма платят, тебе не кажется, что с контрактом что то не так?
    Суеверный
    Суеверный ответ CorvusСorax (раскрыть)
    19 марта 2017 в 14:02
    ЗП продолжают, премиальных нет (они часто существеннее в материальном плане). Вот черт слово "план" использовал - это родственница марихуаны...
    шлем
    шлем
    19 марта 2017 в 13:58
      шлем
      шлем ответ старина (комментарий удален) (раскрыть)
      19 марта 2017 в 13:57
        Суеверный
        Суеверный
        19 марта 2017 в 13:56
        Роман, мы ждем тебя на поле.
        Аквила
        Аквила
        19 марта 2017 в 13:56, ред.
        Хонда и Еременко- и косяки не сопоставимые и отношение разное-забавно..,у нас все в крайностях и нет никакой последовательности...
        CorvusСorax
        CorvusСorax
        19 марта 2017 в 13:49
        С ним контракт то хоть расторгли или продолжают зарплату платить?
        112910415
        112910415
        19 марта 2017 в 13:39
        ура!
        Ариф Максимович
        Ариф Максимович
        19 марта 2017 в 13:38
          Nifan
          Nifan
          19 марта 2017 в 13:33
          Новость с двойным смыслом.И зачем она на главной?
          Вопрос о том зачем она тут вообще отпадает сам собой конечно.
          MaxForCSKA
          MaxForCSKA
          19 марта 2017 в 13:29
          соккер я конечно понимаю зачем вы такие новости в главные добавляете, но все же
          Гость
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