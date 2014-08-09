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Моуриньо: «В чемпионате Англии сейчас большая конкуренция»

09 августа 2014, 17:05
 Наставник «Челси» Жозе Моуриньо отметил, что его не пугает большое количество топ-команд в английском чемпионате.

«В Англии сейчас большая конкуренция, даже больше, чем прежде, потому что появился „Манчестер Сити“, у которого раньше не было таких средств, а также „Тоттенхэм“. Невозможно предсказать, кто выиграет чемпионат и кто придет пятым и останется без Лиги чемпионов. И мне очень нравится, что в чемпионате такая напряженная борьба. Я считаю, это наилучшим вариантом для лиги», — сказал Моуриньо.
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