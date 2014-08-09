Моуриньо: «В чемпионате Англии сейчас большая конкуренция»

Наставник «Челси»отметил, что его не пугает большое количество топ-команд в английском чемпионате.«В Англии сейчас большая конкуренция, даже больше, чем прежде, потому что появился „Манчестер Сити“, у которого раньше не было таких средств, а также „Тоттенхэм“. Невозможно предсказать, кто выиграет чемпионат и кто придет пятым и останется без Лиги чемпионов. И мне очень нравится, что в чемпионате такая напряженная борьба. Я считаю, это наилучшим вариантом для лиги», — сказал Моуриньо.