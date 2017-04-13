Гуськов: «Важно сохранить нынешний тренерский штаб „Ростова“»

Вице-губернатор Ростовской области и куратор ФК «Ростов» Игорь Гуськов считает важным сохранить нынешний тренерский штаб команды:

«Очень важно, чтобы тренерский штаб сохранился в том составе, который есть сейчас. Некоторые игроки приходят за тренером. Нам очень важно, чтобы стабильность сохранилась.

Некоторое время назад была встреча губернатора области Василия Голубева с Курбаном Бекиевичем. Понятно, что окончательное решение будет приниматься после сезона - в мае. В мае мы приложим максимальные усилия, чтобы сохранить и Бердыева, и тренерский штаб - как это делали летом прошлого года при перезаключении контрактов.

Условия действующих контрактов удовлетворяют обе стороны. После завершения сезона условия будут пересматриваться, в большую или меньшую сторону - это уже предмет договоренностей. В прогнозируемом бюджете мы заложили те суммы, которые есть на сегодняшний день».

Ранее Гуськов сообщил о том, что правительство Ростовской области желает продать свою часть акций клуба.