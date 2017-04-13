Бурлак: «После игры с „Томью“ сидели в гробовой тишине»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о том, что потеря очков в матче с «Томью» шокировала команду:

«С „Уралом“ по нашим воротам было 3 удара – 2 гола, с „Томью“ 2 удара - 2 гола. Нужно забивать свои моменты и надежнее играть в защите. Команда сейчас очень сильно переживает. После игры мы просто 20 минут сидели в гробовой тишине в раздевалке. Не имели права, при всем уважении к Томску, потерять там очки. Нам стыдно, но остается только работать. Ошибки были несвойственны нам. Не хватило концентрации. Самбрано не совершит эти ошибки в 10 из 10 случаях в следующих матчах».