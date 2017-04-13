Бурлак: «После игры с „Томью“ сидели в гробовой тишине»
Сегодня, 11:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о том, что потеря очков в матче с «Томью» шокировала команду:
«С „Уралом“ по нашим воротам было 3 удара – 2 гола, с „Томью“ 2 удара - 2 гола. Нужно забивать свои моменты и надежнее играть в защите. Команда сейчас очень сильно переживает. После игры мы просто 20 минут сидели в гробовой тишине в раздевалке. Не имели права, при всем уважении к Томску, потерять там очки. Нам стыдно, но остается только работать. Ошибки были несвойственны нам. Не хватило концентрации. Самбрано не совершит эти ошибки в 10 из 10 случаях в следующих матчах».
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Надо было куда-нить завалиться,по шампусику ударить...
Еще раз повторю зачем мне в общаковскую) если мне до своей час езды на машине)
я живу в квартире, а в квартире бани нет, только ванная) баня у меня только в деревне) а в общаковскую не хожу, мало ли там такие как ты и борьки моисеевы празднуют 1е (возможно временное) место спама)
или ты все же живешь в деревне?) все деньги отдаешь на трансферный бюджет рубина?) или у вас насильно отнимают?)
но если стесняешься, то можешь не отвечать) ответ и так известен))0