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Миланов восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ростовом»

Матч: ЦСКАЦСКА-:-РостовРостов
Начало матча: 15.04.2017, 14:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, ЦСКА, Миланов Георги
Сегодня, 16:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

В марте травму колена в расположении сборной Болгарии получил полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов. На восстановление игроку отвели три недели. Сегодня агент футболиста Мирчо Димиров сообщил о том, что Миланов восстановился, вернулся к общим тренировкам, и, возможно, сыграет уже в ближайшем матче с «Ростовом».

«Я вчера (12 апреля) разговаривал с ним, он приступил к занятиям в общей группе. Ему повезло, он очень быстро смог восстановиться от травмы и сможет сыграть с „Ростовом“, если, конечно, главный тренер его выпустит».

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