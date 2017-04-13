Миланов восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ростовом»

В марте травму колена в расположении сборной Болгарии получил полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов. На восстановление игроку отвели три недели. Сегодня агент футболиста Мирчо Димиров сообщил о том, что Миланов восстановился, вернулся к общим тренировкам, и, возможно, сыграет уже в ближайшем матче с «Ростовом».

«Я вчера (12 апреля) разговаривал с ним, он приступил к занятиям в общей группе. Ему повезло, он очень быстро смог восстановиться от травмы и сможет сыграть с „Ростовом“, если, конечно, главный тренер его выпустит».