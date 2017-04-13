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Мутко: «Кубок Конфедераций не поможет РФС в финансовом плане»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Мутко Виталий
Вчера, 20:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Российский футбольный союз не будет иметь финансовой выгоды от Кубка Конфедераций:

«Поможет ли РФС участие сборной России в Кубке Конфедераций в финансовом плане? Сборной России и Российскому футбольному союзу - нет. Но может помочь городам-организаторам, если мы правильно научимся считать доходы от туризма.

Будут задействованы до 53 направлений экономики. Сегодня доля туризма в ВВП - 3,4 процента. Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы Кубок Конфедераций дал Казани еще большую популярность и узнаваемость. Надеюсь, так же будет и с другими городами».

Добавим, что матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. 

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его команда постарается победить на Кубке Конфедераций.

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