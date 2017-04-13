Игонин: «„Спартак“ захочет доказать всем, что заслужил золотые медали»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы команды в грядущем матче чемпионата России со «Спартаком»:
«В случае своей победы над „Зенитом“ „Спартак“ поставит точку в чемпионской гонке. Спартаковцы захотят доказать всем, что они заслужили золотые медали. Не сказал бы, что сейчас у них есть уверенность в своих силах. Всё-таки уверенность приходит тогда, когда есть опыт побед и хороших выступлений из года в год. Сейчас „Спартак“ играет с сумасшедшей отдачей и за счёт неё побеждает.
Мы в Питере верим в победу „Зенита“, посмотрим, сможет ли команда Мирчи Луческу нас в этом убедить. Зенитовцам нужно лечь костьми против „Спартака“, но сделать это с умом. Играть надо с максимальной самоотдачей, но не забывать про качество. Команда с берегов Невы может обыгрывать соперников намного сильнее „Спартака“, но иногда ей просто не хватает мысли. Поэтому на поле нужно включать голову.
Мне кажется, что нас ждёт результативный матч, но закончится он вничью».
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глупое, не чем не обоснованное заблуждение.
глупое, не чем не обоснованное заблуждение.
Спартаку просто нужны 3 очка и не надо драматизировать)
Спартаку просто нужны 3 очка и не надо драматизировать)
У Зенита играть хуже чем в последних матчах уже не получится....
А Спартак наоборот,достиг своего максимума и немного больше.....даже Оренбург обыграл...
Наверно и вера в Массимо и кураж и запредельная поддержка и приготовленные в кулуарах медали и пруха-везуха и ....не будем про судей - всё на стороне москвичей.....
Но как мне кажется у Питера более мастерский индивидуально состав....и будет весело если они поймают свой кураж.......
В прошлом году две игры прошли по-уму ,выиграл Питер с общим счётом 9:4..........
В этом году будет сложнее.....Мирча,везучий Спартак и те про кого не принято говорить - всё против Зенита )))))
Удачи Питер !!!!!!!
..вопреки оно всегда почётней.
надо жить настоящим.
только мы все вместе будем плакать и краснеть от позора
весь рфпл в нынешнем состоянии - это один большой шлак
вообще нет желания наблюдать за этим позором
Порту,БД,Бенфика,Милан,Валенсия
ну спартачу виднее...