Игонин: «„Спартак“ захочет доказать всем, что заслужил золотые медали»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы команды в грядущем матче чемпионата России со «Спартаком»:

«В случае своей победы над „Зенитом“ „Спартак“ поставит точку в чемпионской гонке. Спартаковцы захотят доказать всем, что они заслужили золотые медали. Не сказал бы, что сейчас у них есть уверенность в своих силах. Всё-таки уверенность приходит тогда, когда есть опыт побед и хороших выступлений из года в год. Сейчас „Спартак“ играет с сумасшедшей отдачей и за счёт неё побеждает.

Мы в Питере верим в победу „Зенита“, посмотрим, сможет ли команда Мирчи Луческу нас в этом убедить. Зенитовцам нужно лечь костьми против „Спартака“, но сделать это с умом. Играть надо с максимальной самоотдачей, но не забывать про качество. Команда с берегов Невы может обыгрывать соперников намного сильнее „Спартака“, но иногда ей просто не хватает мысли. Поэтому на поле нужно включать голову.

Мне кажется, что нас ждёт результативный матч, но закончится он вничью».