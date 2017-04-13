Безуглов: «Дзюба хочет играть за сборную, у него есть желание»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не отказывался играть за национальную команду в товарищеских матчах с ивуарийцами (0:2) и бельгийцами (3:3), покидая расположение россиян из-за травмы:

«Артем хочет играть за сборную, у него есть желание. Просто восстановление от той травмы, которая у него была, занимает пять-семь дней. По этой причине он не смог бы сыграть за сборную России, но успевал восстановиться к матчу „Зенита“. А покинул сбор национальной команды по решению тренерского и медицинского штабов».