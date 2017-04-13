Безуглов: «Дзюба хочет играть за сборную, у него есть желание»
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Россия: мнение, Дзюба Артём, Россия 3:3 Бельгия, Россия 0:2 Кот-д'Ивуар
Сегодня, 18:32 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не отказывался играть за национальную команду в товарищеских матчах с ивуарийцами (0:2) и бельгийцами (3:3), покидая расположение россиян из-за травмы:
«Артем хочет играть за сборную, у него есть желание. Просто восстановление от той травмы, которая у него была, занимает пять-семь дней. По этой причине он не смог бы сыграть за сборную России, но успевал восстановиться к матчу „Зенита“. А покинул сбор национальной команды по решению тренерского и медицинского штабов».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через