Точилин: «„Динамо“ не должно было вылетать из РФПЛ»
Сегодня, 16:59 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Экс-защитник и капитан московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возвращение своей бывшей команды в элиту российского футбола:
«Выход „Динамо“ в Премьер-Лигу? Оно не должно было оттуда вылетать. Да, вернулось, но там оно и должно находиться. Клуб исправил ошибку прошлого сезона. Я не праздновал выход „Динамо“ из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал. Я не имею к этому никакого отношения.
Калитвинцев? Пока его работу оценивать рано. Перед ним есть конкретная задача – чемпионство. Пока динамовцы только заработали путёвку в Премьер-Лигу».
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а ты кто будешь мил человек...!???
Тебя и при жизни знають только родственники,
ДИНАМО - клуб с традициями..
Я как земляк Очень Рад что ДИНАМО МОСКВА вернётся в Лигу