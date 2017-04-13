Рейтинг@Mail.ru

Точилин: «„Динамо“ не должно было вылетать из РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Динамо М, Точилин Александр
Сегодня, 16:59 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Экс-защитник и капитан московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возвращение своей бывшей команды в элиту российского футбола:

«Выход „Динамо“ в Премьер-Лигу? Оно не должно было оттуда вылетать. Да, вернулось, но там оно и должно находиться. Клуб исправил ошибку прошлого сезона. Я не праздновал выход „Динамо“ из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал. Я не имею к этому никакого отношения.

Калитвинцев? Пока его работу оценивать рано. Перед ним есть конкретная задача – чемпионство. Пока динамовцы только заработали путёвку в Премьер-Лигу».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:49
ответ пользователю шацк (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:46
ответ пользователю tuman960 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:34
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:20
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:32 Безуглов: «Дзюба хочет играть за сборную, у него есть желание» 1
15:29 Игонин: «„Спартак“ захочет доказать всем, что заслужил золотые медали» 82
15:20 Кришито: «В матче со „Спартаком“ „Зениту“ нужна только победа» 57
14:29 Гуськов: «Важно сохранить нынешний тренерский штаб „Ростова“» 15
11:32 Бурлак: «После игры с „Томью“ сидели в гробовой тишине» 45
11:05 Канищев: «Луческу не может винить своих игроков, поэтому винит судей» 22
10:26 Желудков: «Не понимаю Луческу и не жду ничего хорошего от „Зенита“» 108
Вчера
23:59 Силкин: «„Динамо“ в следующем сезоне может и в еврокубки попасть» 27
16:34 Директор РФПЛ по безопасности: «Клубы могли бы использовать бронированные автобусы» 50
15:21 Червиченко: «Чемпионская гонка в РФПЛ закончилась» 133
все материалы по этой теме
Турниры