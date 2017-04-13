Точилин: «„Динамо“ не должно было вылетать из РФПЛ»

Экс-защитник и капитан московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возвращение своей бывшей команды в элиту российского футбола:

«Выход „Динамо“ в Премьер-Лигу? Оно не должно было оттуда вылетать. Да, вернулось, но там оно и должно находиться. Клуб исправил ошибку прошлого сезона. Я не праздновал выход „Динамо“ из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал. Я не имею к этому никакого отношения.

Калитвинцев? Пока его работу оценивать рано. Перед ним есть конкретная задача – чемпионство. Пока динамовцы только заработали путёвку в Премьер-Лигу».