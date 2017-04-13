Кришито: «В матче со „Спартаком“ „Зениту“ нужна только победа»
Сегодня, 15:20 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Зенита» Доменико Кришито, которого признали лучшим игроком марта в составе своей команды, рассказал о том, чего ждет от матча с московским «Спартаком»:
«Я впервые получил эту награду и очень счастлив. Но вообще сейчас главная задача — сократить отставание от „Спартака“. Нам всем — клубу, команде, болельщикам — нужна только победа в воскресной игре».
Очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 16 апреля в 20:00 мск.
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Посморим что вы из себя представляете в Москве.
Посморим что вы из себя представляете в Москве.
И поэтому именно мы - сильнейшая, на данный момент по рейтингу УЕФА - 18 в мире и №1 российская команда, будем смотреть "ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМАНДА НОМЕР СТО ТРИ!!"
И ваше свиное "открытие-корыто", как и Вы - сразу станете "середняком" в тот момент, как только откроется наш, или "Зенит" заиграет так, как на это действительно способен. МЫ С ВНУТРЕННИМИ ПРОБЛЕМАМИ ИДЕМ ТРЕТЬИ, ДА ОБ ЭТОМ МЯСУ МОЖНО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ!!
Ну а про поддержки судей рассуждают только слабаки и неудачники. Например, "Ростов" не рассуждает - играл в ЛЧ с "Баварией" и Атлетико, а в ЛЕ с МЮ.
ФК "Краснодару" всего восемь лет от роду - это меньше чем свино-чемпионств, а они каждый год в Еврокубках достойно играют, и у них действительно - красавец стадион. А вы защеканите постоянно у всяких Санкт-Галленов и Легий.
Тут тоже "Иванов в рукаве" виноват?
Сам вспомни, когда на ваше "корыто" последний раз ступали бутсы действительно стоящей команды и..... промолчи!
..а по поводу игры.. Миммо, по мне так если Мирчо домой отправите, мало кто расстроится.
спартак 2-4 Зенит
спартак 1-2 Зенит
спартак 1-3 Зенит
спартак 0-3 Зенит
спартак 1-2 Зенит
спартак 0-1 Зенит
спартак 0-2 Зенит
з.ы. это все чемпионат России.
Что за клуб такой?)
Вот никому в Зените не нужна была победа 8апреля в матче с Анжи!!!
Амкару можно бездарно проиграть, а Спартак хотят победить.
Никакой логики, с таким отношением к Футболу, СПАРТАК просто разорвет,
и Кришито не поможет.)