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Кришито: «В матче со „Спартаком“ „Зениту“ нужна только победа»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: 16.04.2017, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Кришито Доменико
Сегодня, 15:20 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, которого признали лучшим игроком марта в составе своей команды, рассказал о том, чего ждет от матча с московским «Спартаком»:

«Я впервые получил эту награду и очень счастлив. Но вообще сейчас главная задача — сократить отставание от „Спартака“. Нам всем — клубу, команде, болельщикам — нужна только победа в воскресной игре».

Очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 16 апреля в 20:00 мск.

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