Кришито: «В матче со „Спартаком“ „Зениту“ нужна только победа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, которого признали лучшим игроком марта в составе своей команды, рассказал о том, чего ждет от матча с московским «Спартаком»:

«Я впервые получил эту награду и очень счастлив. Но вообще сейчас главная задача — сократить отставание от „Спартака“. Нам всем — клубу, команде, болельщикам — нужна только победа в воскресной игре».

Очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 16 апреля в 20:00 мск.