Бартра: «Хочу, чтобы мы все жили в мире и забыли про войны»
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра рассказал о том, как он себя чувствует после взрывов рядом с клубным автобусом:
«Сегодня меня проведала семья, чувствую себя самым счастливым. Они для меня - это всё. Это причина бороться с любыми неприятностями, а эта была для меня самой сложной в жизни. Никому не пожелаю подобного.
Боль, страх, полное непонимание, что вообще происходит и как долго это будет продолжаться... Это были самые долгие 15 минут в моей жизни. В такие моменты шок уступает место воле к жизни, борьбе, желанию работать, смеяться, плакать, чувствовать, любить, верить, тренироваться, наслаждаться общением с близкими людьми, с любимыми, ощущать запах газона перед игрой.
Единственное, о чем я прошу - чтобы мы все жили в мире и забыли про войны».
Напомним, что в результате взрыва футболист получил перелом лучевой кости.
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Пока всех Борисок не перебьют, делов не будет.
Сарацины снова возвращаются и она их привечает.
А бизнесмены хотят, чтобы их оружие хорошо продавалось.
А политики знают, что, когда идет небольшая война или вторжение, можно легко переключить на него интерес людей с внутренней коррупции и сомнительных махинаций.
И власть, она - у бизнесменов и у политиков, а не у тебя.