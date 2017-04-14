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Бартра: «Хочу, чтобы мы все жили в мире и забыли про войны»

Матч: БоруссияБоруссия2 : 3МонакоМонако
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Бартра Марк
Вчера, 17:08 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра рассказал о том, как он себя чувствует после взрывов рядом с клубным автобусом:

«Сегодня меня проведала семья, чувствую себя самым счастливым. Они для меня - это всё. Это причина бороться с любыми неприятностями, а эта была для меня самой сложной в жизни. Никому не пожелаю подобного. 

Боль, страх, полное непонимание, что вообще происходит и как долго это будет продолжаться... Это были самые долгие 15 минут в моей жизни. В такие моменты шок уступает место воле к жизни, борьбе, желанию работать, смеяться, плакать, чувствовать, любить, верить, тренироваться, наслаждаться общением с близкими людьми, с любимыми, ощущать запах газона перед игрой.

Единственное, о чем я прошу - чтобы мы все жили в мире и забыли про войны».

Напомним, что в результате взрыва футболист получил перелом лучевой кости.

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