Бартра: «Хочу, чтобы мы все жили в мире и забыли про войны»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра рассказал о том, как он себя чувствует после взрывов рядом с клубным автобусом:

«Сегодня меня проведала семья, чувствую себя самым счастливым. Они для меня - это всё. Это причина бороться с любыми неприятностями, а эта была для меня самой сложной в жизни. Никому не пожелаю подобного.

Боль, страх, полное непонимание, что вообще происходит и как долго это будет продолжаться... Это были самые долгие 15 минут в моей жизни. В такие моменты шок уступает место воле к жизни, борьбе, желанию работать, смеяться, плакать, чувствовать, любить, верить, тренироваться, наслаждаться общением с близкими людьми, с любимыми, ощущать запах газона перед игрой.

Единственное, о чем я прошу - чтобы мы все жили в мире и забыли про войны».

Напомним, что в результате взрыва футболист получил перелом лучевой кости.