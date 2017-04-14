Женезио: «Разочарован поведением фанатов „Бешикташа“»

Матч «Лиона» и «Бешикташа» в рамках 1/4 финала Лиги Европы начался позже из-за устроивших беспорядки фанатов гостей. Наставник французской команды Бруно Женезио высказал свое мнение по этому вопросу:

«Я несколько расстроен тем, что произошло, потому что в моем понимании случившееся никак не относится к спорту (и футболу в частности). Стадион должен быть местом, куда люди могут спокойно придти и посмотреть шоу.

Когда наблюдаешь подобное, можно только огорчаться, разочаровываться и сожалеть. В конце концов я рад, что матч все-таки состоялся и мы смогли к нему подготовиться в нормальной обстановке».