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Женезио: «Разочарован поведением фанатов „Бешикташа“»

Матч: ЛионЛион2 : 1БешикташБешикташ
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Женезио Бруно
Сегодня, 11:44 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Матч «Лиона» и «Бешикташа» в рамках 1/4 финала Лиги Европы начался позже из-за устроивших беспорядки фанатов гостей. Наставник французской команды Бруно Женезио высказал свое мнение по этому вопросу:

«Я несколько расстроен тем, что произошло, потому что в моем понимании случившееся никак не относится к спорту (и футболу в частности). Стадион должен быть местом, куда люди могут спокойно придти и посмотреть шоу.

Когда наблюдаешь подобное, можно только огорчаться, разочаровываться и сожалеть. В конце концов я рад, что матч все-таки состоялся и мы смогли к нему подготовиться в нормальной обстановке».

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