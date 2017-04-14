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Джузеппе Саннино: «Дибала еще в „Палермо“ играл, словно инопланетянин»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Саннино Джузеппе , Дибала Пауло
Сегодня, 11:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Джузеппе Саннино тренировал «Палермо», когда в 2012-м году в команду пришел совсем еще юный Пауло Дибала - нынешний игрок «Ювентуса». Наставник вспоминает о тех годах и говорит, что форвард уже тогда показывал потрясающий уровень игры:

«Когда Пауло пришел в „Палермо“, мы сразу поняли, что он далеко пойдет. Он уже играл технично, словно инопланетянин, но требовалось время, чтобы подтянуть физику и, самое главное, понимание тактики.

Но его способности проявились уже тогда, когда он только появился в Италии. Дибала парень умный и решительный».

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