Венгер: «Поражения - это часть нашей работы. Продолжаем верить в успех»

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал журналистам о том, как настраивается клуб на финальный отрезок сезона:

«Последние несколько дней, как вы знаете, выдались не самыми позитивными. Неудачи - это часть нашей работы. Ты готовишься и наносишь ответный удар. Из последнего поражения я извлек то, что и так знал. Футбол - сложная командная дисциплина, в которой нужно проверять себя на прочность. Злился ли я после поражения „Кристал Пэлас“? А кто бы не злился.

Нам нужно верить в то, что мы способны попасть в Лигу чемпионов, больше ничего не остается. У „Арсенала“ есть желание добиться нужного результата.

Вероятно, к нам скоро вернется оправившийся от травмы Петр Чех, а Косьельни присоединился к команде сегодня».

Напомним, в последнем туре английского чемпионата «Арсенал» разгромно уступил скромному «Кристал Пэлас» и уменьшил свои шансы на достижение четвертого места.