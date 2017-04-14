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Зидан: «Переживаю за Бэйла. Он действительно травмировался»

Матч: СпортингСпортинг-:-РеалРеал
Начало матча: Завтра, 17:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин , Бэйл Гарет
Сегодня, 16:27 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Испытывающий проблемы с мышцами полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, как и ожидалось, пропустит ближайший матч чемпионата Испании с хихонским «Спортингом». Об этом сообщил главный тренер мадридского гранда Зинедин Зидан:

«Уже ясно, что Гарет не поможет нам в матче со „Спортингом“. По правде сказать, я переживаю. Не люблю, когда люди травмируются - особенно в конце сезона. Мы не станем им рисковать.

Как пойдет дело дальше - посмотрим. Пока понятно только то, что у него действительно есть какое-то повреждение. Мы будем следить за состоянием Бэйла день за днем и надеяться, что он скоро вернется. У него проблема с мышцами стопы - как раз в той области, где его ранее оперировали».

Напомним, 18 апреля «Реалу» предстоит провести ответный поединок с «Баварией» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Отсутствие Бэйла может усложнить задачу.

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