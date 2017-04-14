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Ли: «Сделаем всё, чтобы фанаты влюбились в „Милан“ еще сильнее. Forza Milan!»

Соккер.Ру // Заграница: мнение
Сегодня, 13:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Новый владелец итальянского «Милана» Йонгхонг Ли рассказал сегодня о своих амбициях и о новом исполнительном директоре клуба Марко Фассоне:

«Сейчас славный клуб начинает новую главу в своей истории. За последние 30 лет 118-летний „Милан“ достиг потрясающих успехов: девять чемпионств в Серии А, пять еврокубков и семь Суперкубков страны. Команду привели к успеху настоящие мировые звезды. Каждый фанат ожидает возвращения „Милана“ в число лучших клубов Европы. На нас лежит огромная ответственность, ожидания от „Милана“ выросли.

Будем следить за тем, чтобы каждый специалист занимался своим делом. Новым исполнительным директором был назначен Марко Фассоне. Мы уверены в нем и в его преданности клубу. С его помощью команда обязательно улучшит свои результаты.

Наша главная цель - сделать так, чтобы поклонники „Милана“ по всему миру полюбили его еще сильнее. Forza Milan!»

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