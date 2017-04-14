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Креспо: «Миланское дерби больше не влияет на твою жизнь»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале-:-МиланМилан
Начало матча: Завтра, 13:30
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Креспо Эрнан
Сегодня, 14:19 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Знаменитый в прошлом футболист Эрнан Креспо, который в свое время успел поиграть в обоих миланских клубах, считает, что в ближайшем дерби у «Интера» шансов на победу больше, чем у «Милана»:

«С самого начала сезона считал, что „Интер“ собрал гораздо лучший состав, чем „Милан“. Стефано Пиоли пришел, и ему вскоре удалось проявить потенциал команды. Конечно, за 90 минут матча что угодно может случиться, но „Интер“ просто сильнее.

В отличие от других классических дерби, вроде „Рома“ - „Лацио“, „Ривер“ - „Бока“, Аргентина - Бразилия, результат миланского матча не влияет на твою жизнь. Ты его можешь забыть уже завтра. Пойдешь провожать сына в школу или за покупками в супермаркет, ничего не ощущая. Миланское дерби позволяет тебе наслаждаться футболом, но потом игра заканчивается, ты остаешься рад победе или огорчен поражению. И на этом всё».

Напомним, в первом круге чемпионата Италии матч «Милана» и «Интера» закончился ничьей 2:2.

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