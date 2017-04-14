Роналду обвиняют в изнасиловании
Вчера, 21:09 | Источник: Bild.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники в Football Leaks, сообщает, что форвард «Реала» Криштиану Роналду 12 января 2010 года дал взятку в размере 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинений в насилии. Напомним, что Football Leaks специализируется на вскрытии секретных данных о футболистах и клубах.
По информации источника, 13 июня 2009 года в одном из отелей Лас-Вегаса португалец изнасиловал некую девушку, которая затем собиралась подать на него в суд. Однако после консультаций с адвокатами Роналду заплатил ей 375 тысяч долларов, чтобы она хранила молчание.
Ранее Роналду подозревали в уклонении от уплаты налогов.
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Все мы знаем, по какой причине подаются все эти заявы о насилии со стороны девушек в сторону богатых спортсменов ))
Завидуют нашей голубой идиллии.