Ряд основных игроков «Реала» не сыграет с хихонским «Спортингом»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Бэйл Гарет, Роналду Криштиану, Бензема Карим, Варан Рафаэль, Пепе, Навас Кейлор
Вчера, 20:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил предоставить отдых Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Кейлору Навасу в ближайшем поединке Ла Лиги с хихонским «Спортингом». Кроме того, матч пропустят Гарет Бэйл, Пепе и Рафаэль Варан, которые восстанавливаются от травм. Дани Карвахаль не сыграет из-за перебора желтых карточек.
Заявка «Реала» на «Спортинг» выглядит следующим образом:
Вратари: Касилья, Яньес.
Защитники: Рамос, Начо, Марсело, Коэнтрау, Данило, Техеро.
Полузащитники: Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Иско, Ковачич, Модрич, Асенсио.
Нападающие: Мората, Мариано Диас, Васкес.
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Удачи.
У Каземиро разве не 4 ЖК?
Данило __ _ _ _ Начо_ _ _ Рамос_ __ Коэнтрау
_ _ __ _ __ _ _ Ковачич
_ __ Хамес_ _ _ __ Иско
Васкес __ _ Мората _ _ _Асенсио
Потом, если что-то будет не хватать, то на 2-й тайм выпустить Марсело, Крооса и Модрича!
Удачи Реалу! Успехов и больших побед! Пусть выиграют этот матч, пройдут Баварию и потом разгромят Барсу!
Кроосу можно отдохнуть,
Иско-Каземиро-Хамес..
ну и вся эта тройка.
Хихону капздец.