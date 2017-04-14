Ряд основных игроков «Реала» не сыграет с хихонским «Спортингом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил предоставить отдых Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Кейлору Навасу в ближайшем поединке Ла Лиги с хихонским «Спортингом». Кроме того, матч пропустят Гарет Бэйл, Пепе и Рафаэль Варан, которые восстанавливаются от травм. Дани Карвахаль не сыграет из-за перебора желтых карточек.

Заявка «Реала» на «Спортинг» выглядит следующим образом:

Вратари: Касилья, Яньес.

Защитники: Рамос, Начо, Марсело, Коэнтрау, Данило, Техеро.

Полузащитники: Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Иско, Ковачич, Модрич, Асенсио.

Нападающие: Мората, Мариано Диас, Васкес.