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Ряд основных игроков «Реала» не сыграет с хихонским «Спортингом»

Матч: СпортингСпортинг-:-РеалРеал
Начало матча: Сегодня, 17:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Бэйл Гарет, Роналду Криштиану, Бензема Карим, Варан Рафаэль, Пепе, Навас Кейлор
Вчера, 20:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан решил предоставить отдых Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Кейлору Навасу в ближайшем поединке Ла Лиги с хихонским «Спортингом». Кроме того, матч пропустят Гарет Бэйл, Пепе и Рафаэль Варан, которые восстанавливаются от травм. Дани Карвахаль не сыграет из-за перебора желтых карточек.

Заявка «Реала» на «Спортинг» выглядит следующим образом:

Вратари: Касилья, Яньес.

Защитники: Рамос, Начо, Марсело, Коэнтрау, Данило, Техеро.

Полузащитники: Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Иско, Ковачич, Модрич, Асенсио.

Нападающие: Мората, Мариано Диас, Васкес.

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