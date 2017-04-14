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Зозуля сменил Тимощука в исполкоме ФФУ

Соккер.Ру // Заграница: события, Зозуля Роман, Тимощук Анатолий
Вчера, 18:31 | Источник: Dynamomania.com | Редакция: Дмитрий Кристя

На сегодняшнем ХІХ Конгрессе Федерации футбола Украины было утверждено решение исключить из Исполкома организации бывшего полузащитника сборной Украины, а ныне помощника тренера «Зенита», Анатолия Тимощука.

Его место занял украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля. Игрок будет представлять интересы действующих футболистов. 

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