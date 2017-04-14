Зозуля сменил Тимощука в исполкоме ФФУ
Вчера, 18:31 | Источник: Dynamomania.com | Редакция: Дмитрий Кристя
На сегодняшнем ХІХ Конгрессе Федерации футбола Украины было утверждено решение исключить из Исполкома организации бывшего полузащитника сборной Украины, а ныне помощника тренера «Зенита», Анатолия Тимощука.
Его место занял украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля. Игрок будет представлять интересы действующих футболистов.
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p.s. все эти люди тоже завязали с футболом, совсем недавно кстати...
Sanchez
Bauer
M'Villa
Song
Cektas
Lestienne
Rochina
Jonathas
Javi Gracia
p.s. все эти люди тоже завязали с футболом, совсем недавно кстати...
Sanchez
Bauer
M'Villa
Song
Cektas
Lestienne
Rochina
Jonathas
Javi Gracia
p.s. все эти люди тоже завязали с футболом, совсем недавно кстати...